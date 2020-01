Po 17 dneh ujeli Malčanskega brivca

Žrtvam obril lase ali jih ostrigel

V Srbiji so danes po 17 dneh iskanja prijeli, poznanega tudi pod vzdevkom Malčanski brivec, ki je osumljen ugrabitve 12-letne deklice, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug. Prijeli so ga v domači vasi Malči, potem ko ga je videl in policijo obvestil eden od vaščanov.V Srbiji so 29. decembra v vasi Pasjača našli 12-letno deklico, ki jo je deset dni prej domnevno ugrabil večkrat obsojeni pedofil Jovanović. Temu je uspelo pobegniti, iskalo pa ga je več sto policistov in državljanov. Danes so ga prijeli nedaleč od pokopališča.Jovanović, znan tudi kot Malčanski brivec, ker je svojim žrtvam običajno obril lase ali jih ostrigel, je bil zaradi posilstva dekleta in deklice prvič obsojen leta 1996 na deset let zapora, a so ga po devetih letih predčasno izpustili iz zapora.Kmalu po prihodu na prostost je ugrabil in posilil še eno deklico, ena pa mu je po ugrabitvi pobegnila. Leta 2006 je bil obsojen na 15 let zapora, a mu je vrhovno sodišče kazen zmanjšalo na 12 let. Zatem je bil zaradi nadlegovanja žensk za zapahi še pet mesecev, a je kazen pred meseci odslužil.