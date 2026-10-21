Po anonimni prijavi zasegli konopljo in njene derivate

Policisti so v ponedeljek med hišno preiskavo pri 45-letniku z območja Postojne zasegli več snovi ter rastlinskih delov, za katere utemeljeno domnevajo, da gre za konopljo in njene derivate. Osumljenca bodo ovadili. Na podlagi odredbe okrajnega sodišča v Postojni so opravili preiskavo stanovanjske hiše in pripadajočih zunanjih površin pri 45-letnem moškem z območja Postojne. Postopek so sprva uvedli zaradi domnevne storitve prekrška s področja proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. Med preiskavo so odkrili in zasegli 192 svežih vej s cvetovi zelene barve, več posušenih delcev zelenorjave barve, štiri PVC-zavojčke z grudasto snovjo rjave barve ter posodi z gosto snovjo rjave barve. Njihovo sestavo bodo potrdili z nadaljnjimi analizami, a domnevajo, da gre za konopljo in njene ...