Po avtocesti divjal 272 kilometrov na uro

Ljubljanski policisti so v nedeljo obravnavali voznika osebnega vozila, ki je po avtocesti divjal kar 272 kilometrov na uro. Kot je v sporočilu za javnost zapisals Policijske uprave (PU) Ljubljana, je voznik vozil v smeri iz Domžal proti Šentjakobu. 52-letnega voznika v audiju so policisti po meritvi hitrosti ustavili in mu izdali plačilni nalog.Sicer so policisti v zadnjih 24 urah obravnavali 63 prometnih nesreč, v katerih je ena oseba umrl a, 13 nesreč se je končalo lahkimi poškodbami, dve pa s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 55 kršitev javnega reda in miru ter 44 kaznivih dejanj, poroča STA.Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 40-krat posredovali na javnih krajih in 15-krat v zasebnih prostorih. Zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov so zasegli pet vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 15 tatvin, 13 poškodovanj tuje stvari, sedem vlomov, štiri grožnje, tri nasilja v družini ter eno ponarejanje listin in rop.