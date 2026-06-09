Po četrt stoletja boj za odškodnino še ni končan

Zemir Begić že več kot četrt stoletja poskuša od države izterjati odškodnino za škodo, nastalo zaradi ravnanja njenih organov, ki so zatrli proizvodnjo konopljinega piva Mery Jane. Potem ko je ljubljansko višje sodišče lanskega aprila delno ugodilo njegovi pritožbi, spremenilo prvostopenjsko zavrnilno sodbo in mu prisodilo delno poplačilo za hišo, ki jo je izgubil v izvršilnem postopku, je vrhovno sodišče pred nekaj meseci njegov predlog za dopustitev revizije zavrnilo. A Begić se ne vda.

Zgodba se je začela davnega leta 1998, ko je začel variti pivo z izvlečkom hmelja in navadne konoplje. A je moral po obisku zdravstvene inšpektorice, ki mu je prepovedala nadaljnjo proizvodnjo piva zaradi suma, da vsebuje zdravju škodljive kanabinoidne snovi, kmalu zapreti vrata. Ta ukrep je na kolena spravil Begića in njegovo podjetje Izbor. Ostal je brez premoženja, z močno načetim zdravjem in uničeno družino.