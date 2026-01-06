Po estetskem posegu v Turčiji umrla 44-letna Slovenka

Po estetskem posegu v Turčiji je zaradi zapletov po operaciji umrla 44-letna ženska iz Slovenj Gradca, poroča Večer. Po neuradnih informacijah je konec decembra odpotovala v Turčijo na liposukcijo, za katero se je odločila zaradi ugodnejše ponudbe, poseg pa naj bi bil organiziran prek posredniške agencije.

Njeno zdravstveno stanje se je poslabšalo nekaj dni po operaciji, ko je že bivala v hotelu, 2. januarja pa je umrla v bolnišnici. Smrt slovenske državljanke je potrdilo tudi ministrstvo za zunanje zadeve, natančne okoliščine in vzrok smrti pa bodo znani po obdukciji.

Primer se umešča v širši kontekst poročil o zapletih po estetskih posegih v tujini, kjer so v zadnjih mesecih zabeležili več smrtnih primerov tujih pacientk. Med najpogosteje omenjenimi zapleti so okužbe, krvavitve, embolije, tromboze in sepsa.