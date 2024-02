Po Gajini smrti starši nadaljujejo pravdo

Starši 10-letne Gaje, ki je 16. februarja na ljubljanski pediatrični kliniki umrla zaradi dolgotrajne pljučnice, ki je ni več zmogla premagati, so po najnovejši odločitvi kranjskega okrožnega sodišča le nekoliko bližje odškodnini. To je namreč zavrnilo predlog kranjske bolnišnice za ginekologijo in porodništvo o obnovi postopka v odškodninski tožbi, kar pomeni, da tamkajšnja sodnica lahko nadaljuje postopek za določitev višine odškodnine.

Odvetnik dekličine družine Aljoša Ravnikar pojasnjuje, da odločitev še ni pravnomočna. Starši pa so kot dediči dekličine terjatve, kot je še povedal odvetnik, že prevzeli pravdo in jo bodo nadaljevali. V isti pravdi sta tudi njuna zahtevka zaradi duševnih bolečin.

Spomnimo, za obnovo postopka se je porodnišnica odločila na podlagi dokumentacije, ki so jo marca lani prejeli z UKC Ljubljana. Izkazovala naj bi namreč hude zdravstvene napake, ki naj bi jih pri obravnavi deklice zagrešili na tamkajšnjem kliničnem oddelku za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo.

Pooblaščenka bolnišnice Ana Javh je ob tem povedala, da je podan sum o storitvi več kaznivih dejanj zdravniškega osebja UKC Ljubljana, zato naj bi že podali prijavo na policijo. »Treba je upoštevati ustreznost kompletne zdravstvene obravnave Gaje po porodu, saj so posledice lahko nastopile tudi zaradi neustrezne obravnave po tistem, ko je bila Gaja že premeščena v Ljubljano,« je pojasnila pooblaščenka.

Odvetnik Ravnikar je takrat vse to ocenjeval kot zavlačevanje postopka. Kot je slikovito opisal, je za Gajo in zdravstvene zaplete po porodu slišal, ko se mu je rodil prvi sin, ki je zdaj star deset let in pol, »tožbo smo vložili, ko se je rodil moj drugi sin, ki je zdaj v drugem razredu in v šoli v naravi. Osem let že čakamo na odločitev, oni pa so zdaj vložili ovadbo, tako da še niti slučajno nismo blizu zaključku.«

Prav tako je toženi stranki očital, da je sum kaznivih dejanj policiji naznanila šele decembra lani, ko je bil že sklican januarski narok na sodišču, kar je bil po Ravnikarjevem mnenju tudi povod za prijavo. Ravnikar sicer meni, da se v porodnišnici v celoti motijo. Kot je povedal, so zdravniki v kliničnem centru očitke zavrnili, z njimi pa se je strinjal tudi izvedenec, ki je pregledal navedbe kranjske porodnišnice.