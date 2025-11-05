Po gostilniškem sporu izsiljeval sedmerico

V nadaljevanju preberite:

Prvega aprila letos si je sedem znancev 36-letnega Andreja Puclja končno lahko oddahnilo. Tistega dne se je namreč znašel v priporu. Zgodba se je začela 6. aprila lani, ko naj bi bil Pucelj v eni od znanih ribniških gostiln precej glasen, med gosti pa je menda tudi iskal pretep. V nekem trenutku eden od natakarjev tega ni več mogel prenašati. Najprej je poskušal mirno urediti situacijo, vendar ni bil uspešen, zato ga je odslovil iz gostilne. A se je močno zapletlo, Puclja pa je zdaj doletela visoka kazen.