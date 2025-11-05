Po grozilnem klicu evakuirali novomeško tožilstvo

Nekaj po 9. uri so na Okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu prejeli klic neznanca, naj tožilci zapustijo prostore, ker je v njih eksplozivno sredstvo. Zaposlene so evakuirali, stavbo pa je pregledala specialna enota policije, ki je ugotovila, da eksplozivnega sredstva ni, so sporočili z vrhovnega tožilstva, kjer dejanje obsojajo.

Zaposleni so se na delovna mesta lahko nato vrnili okoli 13. ure.

Generalna državna tožilka Katarina Bergant je v sporočilu za javnost dejanje ostro obsodila. Glede dogodka je bila tudi v kontaktu z generalnim direktorjem policije. Novomeško okrožno tožilstvo na operativni ravni sicer sodeluje s Policijsko upravo Novo mesto.

»Dodajam, da nas grožnje in druga podobna dejanja ne bodo odvrnila od našega dela - izvajanja kazenskega pregona v imenu države in v javnem interesu,« je še zagotovila Bergant.