    Črna kronika

    Po grozilnem klicu evakuirali novomeško tožilstvo

    Prejeli so klic neznanca, naj tožilci zapustijo prostore, ker je v njih eksplozivno sredstvo. Zaposlene so evakuirali, eksplozivnega sredstva niso odkrili.
    FOTO: Jure Eržen/Delo
    FOTO: Jure Eržen/Delo
    STA
    5. 11. 2025 | 16:22
    5. 11. 2025 | 16:23
    1:25
    Nekaj po 9. uri so na Okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu prejeli klic neznanca, naj tožilci zapustijo prostore, ker je v njih eksplozivno sredstvo. Zaposlene so evakuirali, stavbo pa je pregledala specialna enota policije, ki je ugotovila, da eksplozivnega sredstva ni, so sporočili z vrhovnega tožilstva, kjer dejanje obsojajo.

    Markeš o napetostih na Dolenjskem: »Slovenija je na tem, da poči«

    Zaposleni so se na delovna mesta lahko nato vrnili okoli 13. ure.

    Generalna državna tožilka Katarina Bergant je v sporočilu za javnost dejanje ostro obsodila. Glede dogodka je bila tudi v kontaktu z generalnim direktorjem policije. Novomeško okrožno tožilstvo na operativni ravni sicer sodeluje s Policijsko upravo Novo mesto.

    »Dodajam, da nas grožnje in druga podobna dejanja ne bodo odvrnila od našega dela - izvajanja kazenskega pregona v imenu države in v javnem interesu,« je še zagotovila Bergant.

    tožilstvoNovo mestogrožnjepolicija

