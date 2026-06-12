Po letih sodnega boja vendarle do zadoščenja

Potem ko je ljubljansko okrožno sodišče konec leta 2024 pritrdilo družini Peterka v odškodninski tožbi proti ljubljanskemu kliničnemu centru, da je bila pri menjavi srčne elektrode pri takrat triletnem Julijanu storjena strokovna napaka, je spis po pritožbi tožene bolnišnice romal na višje sodišče. A preden je to odločilo, so stranke pravdni spor končale s poravnavo.

Danes 14-letnik je zaradi nepravilnega ravnanja kirurga operaterja pred desetletjem utrpel katastrofalne in nepopravljive posledice. Julijanu so namreč mesec dni po rojstvu zaradi prirojene srčne napake uspešno vstavili srčni spodbujevalnik. Normalno se je razvijal in bil zdrav. A po sicer ne posebno zahtevni operaciji 28. julija 2016 se je družini življenje usodno obrnilo.

Julijan je 24 ur na dan odvisen od pomoči staršev: ni se sposoben samostojno gibati, obračati, hraniti – jé lahko samo pasirano hrano, ne zmore samostojno sedeti, ne kontrolira gibanja glave, vstavljeno ima traheostomo, ki zahteva posebno nego. Ne zmore požirati, ne govori …