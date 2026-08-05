Po materi sta bila zlorabljena še njena otroka

Začetek leta 2021 je za mater in njena mladoletna otroka pomenil življenjsko prelomnico. Po razhodu z očetom svojih otrok se je mati s takrat sedemletnim sinom in hčerjo začasno naselila v hiši v Pomurju, v kateri je v preteklosti odraščala kot rejenka. Pod isto streho je v tistem času živel tudi materin nekdanji sorejenec – polnoletni moški, čigar stric jo je v njenem otroštvu posilil. Družina se je, potem ko je našla nov dom, izselila, a sta se otroka v rejničino hišo še vračala na počitnice. Bivanje tam je bilo za otroka, kot se izkazalo pozneje, vse prej kot brezskrbno. Spomladi je deklica na zaslonu bratovega telefona opazila fotografije golih žensk in moškega spolnega uda. Pretresena je o tem obvestila babico in očeta, ki sta alarmirala mater. Ko je ta ugotovila, da je sporne ...