Po napadu na pet primorskih deklet Italijana poslali na zdravljenje

Na Okrožnem sodišču v Novi Gorici se je pred kratkim končal sodni postopek proti 25-letnemu Italijanu iz Manzana, ki je spomladi sredi Nove Gorice napadel tri mlada dekleta. Tožilstvo je zanj predlagalo varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja v bolnišnici, kar je sodni senat potrdil v začetku septembra, poročajo današnje Primorske novice.

Okrožna sodnica Tamara Birsa, ki je vodila tričlanski senat, je na prvi obravnavi v začetku julija takoj sporočila, da bo postopek zaprt za javnost. Takšen sklep je senat sprejel zaradi varstva morale in osebnega življenja obdolženega ter varstva oškodovank in njihovih koristi.

Na obravnavi v začetku septembra, na katero so pravosodni policisti pripeljali tudi obdolženca, so zaslišali izvedenko psihiatrične stroke, na prvem naroku pa priče. Tožilstvo je predlog za obvezno zdravljenje oprlo na ugotovitve sodne izvedenke glede njegovih zdravstvenih težav in prištevnosti.

Po končani sodni preiskavi zaradi nasilništva in lahke telesne poškodbe je tožilstvo namesto obtožnice vložilo predlog za izrek varnostnega ukrepa obveznega psihiatričnega zdravljenja v zdravstvenem zavodu. Po obravnavi v začetku septembra je senat razglasil sklep, s katerim mu je izrekel predlagani ukrep zdravljenja, ki se bo izvajal v mariborski enoti forenzične psihiatrije. Takšen ukrep lahko ob sprotnem preverjanju traja največ pet let.

25-letnik, ki sicer prihaja iz Manzana v Italiji, je bil obdolžen več nasilnih napadov na mlada dekleta v Novi Gorici. Prvi napad je izvedel že julija 2024, tri dekleta pa so bila njegove žrtve marca in aprila letos. Žrtve so bile naključno izbrane.

Aprila je v Prvomajski ulici fizično napadel mladoletnici. Eni od njiju je uspelo pobegniti, drugo pa je lažje poškodoval. V dogajanje se je vmešal mimoidoči, ki je preprečil nadaljnje nasilje in ločil osumljenca od drugega dekleta. Policisti policijske postaje Nova Gorica so napadalcu odvzeli prostost in ga pridržali v policijskih prostorih, so takrat sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

Ob aprilskem napadu so policisti preverili tudi osumljenčevo vpletenost v podoben dogodek v začetku marca. Takrat je oškodovanko z roko udaril v obraz in jo lažje poškodoval. Po dejanju je zbežal s kolesom.