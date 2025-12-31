Umrlega potapljača so reševalci prinesli iz jame

Po torkovi nesreči v Škocjanskih jamah, v kateri je umrl 49-letni slovenski potapljač, so zgodaj zjutraj truplo potapljača z nosili prinesli iz jame. Reševalno akcijo je Jamarska reševalna služba zaključila pred nekaj urami. Uradni vzrok nesreče še ni znan, podrobnosti naj bi predstavili danes.

Kot so zjutraj zapisali na profilu Štaba Civilne zaščite za Primorsko-notranjsko na Facebooku, je ekipa jamarskih reševalcev ob 3.20 prinesla umrlega jamarja potapljača iz Škocjanskih jam. »Ob izrednih naporih in dobro organizirani akciji ekip jamarskih reševalcev jim je uspel prenos pokojnika po zahtevni poti iz Škocjanskih jam. Zahvala za pomoč pri uspešno izvedeni intervenciji gre tudi domačim gasilcem, občinskemu štabu Civilne zaščite Občine Divača in Parku Škocjanske jame,« so navedli.

Pojasnili so tudi, da je transportna ekipa jamarskih reševalcev z iznosom v nesreči umrlega jamarja začela ob 19.25.

Jamar potapljač je umrl kmalu po začetku raziskovanja jame, je v torek povedal namestnik vodje Jamarske reševalne službe Maks Merela. V potopu so sodelovali trije jamarji potapljači, ki jim je pomagala 11-članska podporna ekipa. Okoli 11. ure so se potopili v prvi sifon, iz njega pa sta se vrnila dva potapljača. Ponesrečenega potapljača so prenesli iz sifona in začeli oživljanje, vendar neuspešno.

Ponoči so potekale priprave na zahteven tehnični transport ponesrečenca na nosilih iz jame. V reševalni akciji je sodelovalo okoli 75 članov Jamarske reševalne službe. Kljub temu, da je bil vodostaj v jami dokaj nizek, so se reševalci spopadali z brzicami, kar je upočasnjevalo izvlek nosil.

Ekipam na terenu je reševanje oteževal tehnično zahteven teren, vendar jim je bilo v pomoč poznavanje dela jame, v katerem so letos izvedli tudi reševalno vajo in za namene reševanja pripravili tudi sidrišča.

Reševalci pred vstopom v jamo. FOTO: Jamarska reševalna služba

V reševanju so sodelovali tudi štab civilne zaščite občine Divača, Regijski štab civilne zaščite za primorsko in notranjsko regijo, Prostovoljno gasilsko društvo Divača in policija. Pomagala jim tudi enota za hitre intervencije civilne zaščite, ki je nudila psihološko pomoč.

Predsednica države Nataša Pirc Musar je izrekla sožalje svojcem umrlega jamarja in se zahvalila vsem pripadnikom in pripadnicam reševalnih ekip. Zahvalo reševalcem ter sožalje svojcem in prijateljem pokojnika je izrekel tudi obrambni minister Borut Sajovic, so še zapisali v Štaba Civilne zaščite za Primorsko-Notranjsko.