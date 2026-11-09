Po nesreči z dvema smrtnima žrtvama vozniku kazenska ovadba in pripor

Hrvaška policija je po nedeljski nesreči avtobusa na avtocesti A3 pri Ivanić-Gradu blizu Zagreba napovedala kazensko ovadbo proti 55-letnemu vozniku iz Srbije in pripor.

V nesreči sta umrli dve potnici, 30 ljudi pa je bilo poškodovanih. Po besedah hrvaške ministrice za zdravje Irene Hrstić nihče od 11 hospitaliziranih ni življenjsko ogrožen.

Pet potnikov huje poškodovanih

Nesreča se je zgodila v nedeljo okoli 7.25 na avtocesti, ki skozi Zagreb in Slavonijo pelje od meje Hrvaške s Slovenijo do meje s Srbijo. Avtobus s srbskimi registrskimi oznakami je med priključkom Ivanić-Grad in cestninsko postajo Zagreb vzhod po ugotovitvah zagrebške policije zapeljal z vozišča, trčil v kovinsko varnostno ograjo in se prevrnil.

Zagrebška policija je danes sporočila, da bo 55-letnega voznika avtobusa, državljana Srbije, zaradi povzročitve prometne nesreče ovadila pri pristojnem državnem tožilstvu, nato ga bodo priprli. V nesreči sta po navedbah policije umrli 53-letna hrvaška državljanka in mladoletna črnogorska državljanka.

Pet potnikov je bilo huje poškodovanih, med njimi štirje srbski državljani in ena hrvaška državljanka. Lažje poškodovanih je bilo 25 potnikov. Hrstićeva je po poročanju hrvaške javne radiotelevizije HRT danes sporočila, da so po nesreči v bolnišnice sprejeli skupno 11 ljudi. Poudarila je, da je zdravstveno stanje vseh dobro in da nihče ni življenjsko ogrožen.