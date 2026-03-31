Po odhodu ravnatelja spet izkoriščajo sistem

Na delovnem sodišču v Ljubljani se je včeraj nadaljevalo pravdanje, v katerem nekdanji ravnatelj Gimnazije in srednje šole Kočevje Gregor Pečan zaradi po njegovem prepričanju neupravičene odpovedi delovnega razmerja januarja lani toži nekdanjega delodajalca.

Kot vse kaže, so tamkajšnji dijaki postali največji zmagovalci tega delovnega spora, saj so po lanskem predčasnem odhodu Gregorja Pečana z mesta ravnatelja spet začeli izkoriščati sistem. Ob koncu šolskega leta 2023/2024 je namreč Pečan želel temu narediti konec, saj je že junija 2024 učiteljskemu zboru napovedal, da bodo ukinili drugi rok ocenjevanja. Učiteljica angleščine na omenjeni srednji šoli Ana Mihelič je pojasnila, da je bil eden od vzrokov za to odločitev, ki je začela veljati s predlanskim šolskim letom, izogibanje ocenjevanju.