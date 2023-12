Po oprostilni sodbi še vedno marsikdo ne verjame, da ni moril

V nadaljevanju preberite:

Šestega decembra 2013 je natakarica nekaj minut čez sedmo uro zjutraj prišla v službo v lokal Deta in 59-letnega gostilničarja Branka Franca Klinca zagledala v mlaki krvi. Nekdo ga je ustrelil. Dober teden pozneje so policisti odvzeli prostost 51-letnemu upokojenemu policistu Volgemutu. Pred njim je bila večletna kalvarija: kar 625 dni je preživel v priporu, potem pa so sodniki ugotovili, da s Klinčevo smrtjo nima ničesar, oziroma da mu tožilstvo ni uspelo dokazati krivde.