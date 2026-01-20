  • Delo mediji d.o.o.
    Črna kronika

    Po osumljenca so prišli specialci

    Zaradi utemeljenih razlogov za sum storitve kaznivega dejanja izsiljevanja so policisti na območju Maribora odvzeli prostost šestim osumljencem.
    Sodelovali so tudi pripadniki najelitnejše enote slovenske policije (fotografija je simbolična). FOTO: Aleš Černivec
    Sodelovali so tudi pripadniki najelitnejše enote slovenske policije (fotografija je simbolična). FOTO: Aleš Černivec
    Andrej Bedek
    20. 1. 2026 | 18:42
    20. 1. 2026 | 18:42
    Anita Kovačič, uradna govorka Policijske uprave (PU) Maribor, je bila skopa s pojasnili o okoliščinah več hišnih preiskav, ki so včeraj potekale na območju PU. Šest ljudi je osumljenih izsiljevanja.

    Dve leti zapora, ker je od osnovnošolca izsilil 68 tisoč evrov

    »Zaradi utemeljenih razlogov za sum storitve kaznivega dejanja izsiljevanja so policisti odvzeli prostost šestim osumljencem, pri katerih trenutno izvajajo hišne preiskave in druge aktivnosti za zavarovanje dokazov o navedenem kaznivem dejanju. Pri prijetju dveh so sodelovali tudi pripadniki specialne enote policije,« je pojasnila Anita Kovačič.

    Policisti in kriminalisti torej pri realizaciji, kot pravijo fazi, v kateri s hišnimi preiskavami ali drugimi podobnimi metodami končujejo preiskavo, niso ničesar prepuščali naključju, če so pri aretaciji osumljencev sodelovali pripadniki najelitnejše enote slovenske policije, ki so posebej izurjeni za reševanje najtežjih in kočljivih situacij.

    Ko bo uradno znanih več podrobnosti, bo jasno, za kakšno izsiljevanje je šlo, saj so bile danes tudi neuradne informacije zelo skromne. Konec decembra je sicer odmeval primer, ko je moški, star okoli 50 let, brskal po spletu ter željan ljubezni in avanture iskal sogovornico.

    Namesto mladoletnega dekleta zakrinkani neznanci

    Na enem od družbenih omrežij je začel komunicirati z mladoletnim dekletom. Kmalu sta se zmenila, da se srečata v živo. Z avtom se je odpeljal na dogovorjeno mesto v štajersko prestolnico. A tam ni bilo dekleta, ampak več zakrinkanih neznancev, ki so se spravili nadenj.

    Sodni epilog je medtem dobil primer, ki se je dogajal pred približno enim letom. Mariborsko sodišče je oktobra lani po sporazumu, sklenjenem s tožilstvom, 20-letnega državljana Kosova Vetrima Gashija, ki je izsiljeval osnovnošolca, obsodilo na dve leti zapora. Sodišče je Gashiju ob tem podaljšalo pripor in naložilo vračilo 68.000 evrov ter mu izreklo triletni izgon iz Slovenije. Sodili so mu zaradi kaznivih dejanj izsiljevanja in poskusa izsiljevanja dveh mladoletnikov.

    Na procesu smo izvedeli, da sta Kosovar in njegov mladoletni sostorilec svojo prvo žrtev zelo dobro poznala in od nje z grožnjami januarja lani izsilila omenjeno vsoto denarja. Od osnovnošolca je Gashi v telefonskih pogovorih terjal denar in mu grozil še prek aplikacije snapchat.

    Mlajšemu storilcu je devetošolec zaradi vsega tega prinašal denar od prihrankov, ki so jih imeli njegovi starši za gradnjo hiše. To je storil šestkrat, enkrat mu je izročil celo 30.000 evrov.

