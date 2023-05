Po padcu s strehe nakupovalnega centra je umrl mlajši moški

Danes okrog 11.30 se je v Lendavi zgodila huda delovna nesreča, v kateri je ena oseba izgubila življenje. Reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Lendava ter Policijska uprava Murska Sobota so bili obveščeni o padcu človeka s strehe nakupovalnega centra Jager v Lendavi.

FOTO: Oste Bakal

Po neuradnih podatkih je šlo za delovno nesrečo pri izvajanju del na strehi. Poškodbe mlajšega moškega so bile tako hude, da jim je kljub takojšnjemu oživljanju podlegel. Na kraju so policija in kriminalisti, ki poskušajo ugotoviti vzrok nesreče.