Po padcu z bagra umrl delavec

Na območju Domžal je nekaj pred 8. uri prišlo do delovne nesreče, v kateri sta se poškodovala dva delavca, eden od njiju je pozneje v bolnišnici umrl, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Po do zdaj zbranih podatkih sta delavca med izvajanjem del stala v žlici bagra. Ta je zanihala, zaradi česar sta padla na tla. Eden od njiju se je lažje poškodoval, drugi je utrpel tako hude poškodbe, da je pozneje v bolnišnici umrl.

Kriminalisti so opravili ogled kraja dogodka, ogleda sta se udeležili tudi preiskovalna sodnica in državna tožilka.

Policisti nadaljujejo z intenzivnim zbiranjem obvestil in ugotavljanjem vseh okoliščin dogodka. O svojih ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo, so še zapisali.