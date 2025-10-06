Po policijskem postopku z električnim paralizatorjem umrl v reševalnem vozilu

Družinski spor v Neaplju se je za 35-letnika končal usodno, poroča italijanski tisk. Umrl je v reševalnem vozilu med prevozom v bolnišnico.

Pred tem so ga karabinjerji zadeli s paralizatorjem. Uporabili so ga, potem ko so večkrat neuspešno poskušali obvladati situacijo, poroča portal TGCOM24.

Sicer so posredovali zaradi prijave o družinskem sporu v stanovanju, iz katerega so se slišali kriki in zvoki lomljenja pohištva ter razbitih krožnikov. 35-letnik jim je odprl vrata, a se upiral. Naposled so karabinjerji uporabili taser, kar je bilo po navedbah preiskovalnih virov ustrezno postopkom, kakršne predvideva zakon.

Odrejena je obdukcija njegovega trupla.

Po svetu so sicer dokumentirani mnogi primeri smrti, pri katerih je bila uporaba paralizatorja povezana s kasnejšo smrtjo osebe.