Po pomurski avtocesti divjal 217 kilometrov na uro

V nedeljo popoldne so policisti postaje prometne policije Murska Sobota na pomurski avtocesti lovili in ujeli tujca, ki je z osebnim avtom znamke mercedes benz vozil s hitrostjo 217 kilometrov na uro. Štiridesetletnega romunskega državljana, ki si je takšno divjo vožnjo privoščil v bližini Turnišča v smeri proti Lendavi na pomurki, kjer je hitrost omejena na 110 kilometrov na uro, so zaračunali temu primerno globo. Plačati je moral 1.200 evrov, dobil pa je tudi devet kazenskih točk.