    Obdolženemu uboja ne morejo soditi, ker ga je v priporu zadela huda kap

    Vprašanje torej je, ali sploh in kdaj bo odgovarjal za svoj zločin.
    Primer se na ljubljanskem okrožnem sodišču ni premaknil z mrtve točke zaradi zdravstvenega stanja obdolženca. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Primer se na ljubljanskem okrožnem sodišču ni premaknil z mrtve točke zaradi zdravstvenega stanja obdolženca. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Boštjan Celec
    4. 3. 2026 | 05:00
    4. 3. 2026 | 06:17
    5:13
    Čeprav so nam z ljubljanskega tožilstva že maja lani sporočili, da je bila proti Jaki Senekoviču iz Mozlja pri Kočevju vložena obtožba zaradi uboja ter nedovoljene proizvodnje orožja ali eksploziva in prometa z njima, se primer na ljubljanskem okrožnem kazenskem sodišču ni premaknil z mrtve točke, torej se sojenje še ni začelo.

    To je milo rečeno nenavadno, saj je Mozeljčan očitani kaznivi dejanji zagrešil 16. decembra 2024, zadeva pa je priporna in zato prednostna. Odgovor sodišča na naša poizvedovanja pa razkriva, kaj se dogaja v tej kazenski zadevi: »Sojenje se zaradi zdravstvenih razlogov obtoženca še ne more začeti. Dodatno pojasnjujemo, da zadeva ni več priporna.«

    sojenjeubojKočevjesodiščezaporna kazen

