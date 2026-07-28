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    Črna kronika

    Po poplavah z lažnimi cenitvami terjali več kot dva milijona evrov

    Celjski kriminalisti so zaradi goljufij po poplavah ovadili pet pravnih in sedem fizičnih oseb, pri spornih cenitvah pa je menda sodeloval sodni cenilec.
    Posledice poplav, Ljubno ob Savinji. FOTO: Leon Vidic
    Galerija
    Posledice poplav, Ljubno ob Savinji. FOTO: Leon Vidic
    R. I.
    28. 7. 2026 | 11:49
    28. 7. 2026 | 12:01
    2:12
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    S celjske policijske uprave so sporočili, da so celjski kriminalisti zaključili preiskavo goljufije, storjene v obdobju po obsežnih poplavah.

    Predkazenski postopek so začeli že leta 2025 na podlagi ugotovitev ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Iz obvestila ministrstva je izhajalo, da je več poslovnih subjektov z območja celjske policijske uprave neupravičeno pridobilo oziroma poskušalo pridobiti izplačilo odškodnine z naslova škode, ki so jo povzročile obsežne poplave v avgustu leta 2023.

    Ugotovili so, da so predstavniki treh pravnih oseb in dveh samostojnih podjetnikov z območja Savinjske doline v zahtevkih ministrstvu naznanili škodo zaradi uničene opreme, strojev, zalog in izpada prihodka.

    Škoda je po njihovem znašala več kot dva milijona evrov. Ministrstvo jim je deset odstotkov navedene zahteve izplačalo kot predplačilo, razliko pa zadržalo do zaključka postopka.

    20 kaznivih dejanj

    Z zbranimi dokazi je kriminalistom petim pravnim in sedmim fizičnim osumljenim osebam uspelo dokazati 20 kaznivih dejanj goljufije, poskusa goljufije in ponarejanja listin, ki so jih naredili v sostorilstvu in s pomočjo zapriseženega sodnega cenilca, ki je izdelal cenitev škode, na podlagi katere so osumljeni zahtevali njeno povračilo. Za storjeno jim grozi zaporna kazen od enega do osmih let.

    Zaradi ugotovitev celjskih kriminalistov in podane kazenske ovadbe na pristojno državno tožilstvo ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport osumljenim ni izplačalo razlike med že izplačano akontacijo in zahtevanim zneskom, kar znaša okoli dva milijona evrov, so še navedli. 

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