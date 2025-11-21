Po porodu na domu ima otrok trajne posledice

Babica Tejča Moškrič iz Postojne, ki je pomagala ženskam, če so se odločile za porod na domu, je v sredo le prišla na brežiško okrajno sodišče. Sojenje je večkrat odpadlo tako zaradi njenih zdravniških opravičil kot zaradi težav z vročanjem sodnih spisov, pri čemer si je sodišče pomagalo celo z detektivom.

Tokrat bi se sojenje moralo začeti z njenim zaslišanjem in zaslišanjem oškodovanke, ki ima zaradi domnevnih napak pri porodu prizadetega otroka, a se je znova zataknilo. Odvetnik obdolžene Miha Kunič je vložil predlog za izločitev dokazov.

Eden od razlogov za hišno preiskavo je navedba, da so bili v času covida-19 porodi na domu prepovedani. »Ta odločba se je pozneje pokazala za neustavno, zato je tudi odredba o hišni preiskavi neutemeljena,« je predlog pojasnil odvetnik.

Tožilec Robert Pangrič je takšnemu predlogu ugovarjal, ker da gre za pavšalne navedbe, saj so bili dokazi pridobljeni zakonito, zato jih ni treba izločiti iz spisa. Zdaj mora o predlogu najprej odločati sodišče, toda brežiški sodnik Almir Kurspahić že pričakuje pritožbo in odločanje na višjem sodišču.