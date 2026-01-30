Po poroki je izvedela, da je njen mož žigolo

Če je svojemu dragemu že nameravala brskati po telefonu, bi bilo bržkone bolje, da bi to storila, preden je z njim odšla pred oltar in zanosila. A štiri mesece po poroki je bila skušnjava ženske iz vzhodnega dela Slovenije, ki se je poročila s tujim državljanom, prevelika in zmagala je radovednost. Sledil je šok, najbrž hujši, kot si je predstavljala v najbolj črnem scenariju.

Njen ljubeči in prijazni mož, kot ga je kasneje opisovala na sodišču, je bil namreč žigolo. Ko je zgrožena brskala po njegovem telefonu, je ugotovila, da se ukvarja s prostitucijo.