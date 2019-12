Po požaru v zaporu tri osebe prepeljali v UKC

V mariborskem zaporu je v včeraj zagorelo, pri čemer so bili poškodovani trije ljudje. Zagorelo je v Zavodu za prestajanje zaporne kazni ob 12.13 na Vošnjakovi ulici. Do prihoda gasilcev so pravosodni policisti gorečo vzmetnico v zaporniški celici že pogasili, so danes sporočili z uprave za zaščito in reševanje.



Gasilci Javnega zavoda gasilske brigade Maribor so prostor pregledali in prezračili, reševalci pa so v UKC Maribor prepeljali poškodovanega obsojenca ter dva pravosodna policista, ki sta se pri gašenju nadihala dima.