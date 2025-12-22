  • Delo mediji d.o.o.
    Črna kronika

    Po pretepu na parkirišču 23-letni osumljenec v priporu

    Oškodovanec hudo poškodovan ostaja na zdravljenju v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, njegovo življenje pa je še vedno ogroženo.
    Policisti so osumljenca prijeli, ko se je vrnil v bližino kraja dogodka. FOTO: Igor Zaplatil
    Policisti so osumljenca prijeli, ko se je vrnil v bližino kraja dogodka. FOTO: Igor Zaplatil
    STA
    22. 12. 2025 | 10:28
    22. 12. 2025 | 10:35
    1:31
    A+A-

    Po petkovem pretepu na enem od parkirišč v Ljubljani so policisti 23-letnega osumljenca s kazensko ovadbo privedli pred preiskovalnega sodnika in ta je zanj odredil pripor. Oškodovanec hudo poškodovan ostaja na zdravljenju v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, njegovo življenje pa je še vedno ogroženo, so sporočili s PU Ljubljana. Trindvajsetletni osumljenec po njihovih navedbah še ni bil obravnavan za kazniva dejanja.

    V petek nekaj pred polnočjo se je na enem od parkirišč za Bežigradom v Ljubljani 42-letni moški, ki je bil v družbi še ene osebe, sprl s 23-letnikom, ki je skupaj s še eno osebo sedel v parkiranem vozilu. Osumljenec ga je pretepel ter ga domnevno s topim predmetom hudo telesno poškodoval, nato pa se je odpeljal.

    Policisti so osumljenca prijeli, ko se je vrnil v bližino kraja dogodka. »Motiv za dejanje še ni pojasnjen, glede na prve podatke pa se osumljenec in oškodovanec pred tem nista poznala. Prav tako v spor nista bili vpleteni drugi tam prisotni osebi,« so navedli po dogodku.

    Ljubljananasiljeosumljenecposkus uboja

    Novice  |  Slovenija
    Deloindom

    Solastniški delež pod 160 m²: ali morate plačati davek od premoženja?

    Solastnik stanovanjske hiše sprašuje, ali mora plačati davek od premoženja, če njegov delež ne presega 160 m². Pravnica pojasni zakonske pogoje in izjeme.
    Tanja Bohl 22. 12. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Advance Capital Partners upravlja že 300 milijonov evrov

    Za enega od skladov so v zadnjem krogu zbrali še dodatnih 51 milijonov evrov.
    Maja Grgič 22. 12. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Volitve v državni zbor

