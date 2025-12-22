Po pretepu na parkirišču 23-letni osumljenec v priporu

Po petkovem pretepu na enem od parkirišč v Ljubljani so policisti 23-letnega osumljenca s kazensko ovadbo privedli pred preiskovalnega sodnika in ta je zanj odredil pripor. Oškodovanec hudo poškodovan ostaja na zdravljenju v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, njegovo življenje pa je še vedno ogroženo, so sporočili s PU Ljubljana. Trindvajsetletni osumljenec po njihovih navedbah še ni bil obravnavan za kazniva dejanja.

V petek nekaj pred polnočjo se je na enem od parkirišč za Bežigradom v Ljubljani 42-letni moški, ki je bil v družbi še ene osebe, sprl s 23-letnikom, ki je skupaj s še eno osebo sedel v parkiranem vozilu. Osumljenec ga je pretepel ter ga domnevno s topim predmetom hudo telesno poškodoval, nato pa se je odpeljal.

Policisti so osumljenca prijeli, ko se je vrnil v bližino kraja dogodka. »Motiv za dejanje še ni pojasnjen, glede na prve podatke pa se osumljenec in oškodovanec pred tem nista poznala. Prav tako v spor nista bili vpleteni drugi tam prisotni osebi,« so navedli po dogodku.