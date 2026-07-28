Množični pretep na prireditvi: priprli 19-letnika in mladoletno dekle

V nedeljo zgodaj zjutraj je na prireditvi v okolici Markovcev med več osebami izbruhnil pretep, zaradi katerega je morala posredovati policija, so sporočili na Policijski upravi Maribor.

Med posredovanjem se je v dogajanje vmešal 19-letni moški, ki po navedbah policije ni upošteval njihovih opozoril, naj se umakne. Nadaljeval naj bi z izzivanjem navzočih in jih spodbujal k pretepu, nato pa se je zapletel še v fizični obračun z neznanimi osebami.

Pri tem je odrinil varnostnico, med policijskim posredovanjem pa poškodoval enega od policistov. Po prijetju so mu odredili pridržanje, med prevozom pa je poškodoval notranjost službenega vozila. Policija navaja, da je tudi pozneje poskušal ovirati policijsko delo in poškodovati še drugega policista.

Na kraju dogodka je javni red in mir kršila tudi mladoletnica, ki ni upoštevala navodil varnostnikov, zato so tudi za njo odredili pridržanje.

Policisti so z nadaljnjim zbiranjem obvestil ugotovili še, da je mladoletnica med prireditvijo pristopila do druge mladoletne osebe in jo začela odrivati. Nato naj bi se ji pridružil 19-letnik, ki je mladoletnico udaril in jo hudo poškodoval. Ko je poskušal posredovati mimoidoči, je nastal še en pretep, v katerem je menda 19-letnik tudi njega hudo poškodoval.

Mladoletnico čaka obdolžilni predlog zaradi kršitev zakonodaje s področja zasebnega varovanja in javnega reda in miru. Devetnajstletnik je po navedbah policije osumljen kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi, nasilništva ter dveh kaznivih dejanj hude telesne poškodbe. Policija še navaja, da je bil v preteklosti že obravnavan zaradi kaznivih dejanj z elementi nasilja.

Osumljenca so s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča na Ptuju, ki je zanj odredil pripor.