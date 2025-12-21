Po pretepu v Ljubljani ogroženo življenje 42-letnika

Neomejen dostop | že od 14,99€
V petek nekaj pred polnočjo je na enem od parkirišč na območju Bežigrada v Ljubljana prišlo do nasilnega spora med 42- in 23-letnim moškim. Mlajši je po ugotovitvah policije starejšega pretepel in ga domnevno s topim predmetom hudo telesno poškodoval. Poškodovani je v smrtni nevarnosti, osumljenec pa je v policijskem pridržanju.
Kot je danes sporočila Policijska uprava Ljubljana, je oškodovanec, ki je bil v družbi še ene osebe, na parkirišču prišel v spor z osumljencem, ki je sedel v parkiranem vozilu skupaj še z enim posameznikom. Spor se je sprevrgel v fizični napad, pri katerem je osumljenec oškodovanca pretepel in mu povzročil hude telesne poškodbe, nato pa se je s kraja odpeljal.
Na kraj dogodka je bilo nemudoma napotenih več policijskih patrulj in posebna enota policije. Osumljenca so policisti prijeli, ko se je vrnil v bližino kraja dejanja, mu odvzeli prostost in odredili pridržanje.
Kriminalisti so po ogledu kraja kaznivega dejanja zasegli vozilo osumljenca ter nadaljujejo intenzivno kriminalistično in forenzično preiskavo. Zbirajo obvestila o vseh okoliščinah kaznivega dejanja zoper življenje in telo.
Motiv za napad za zdaj še ni znan. Po prvih ugotovitvah se osumljenec in oškodovanec pred dogodkom nista poznala, prav tako v spor niso bile vpletene druge osebe, ki so bile navzoče na kraju.
O vseh ugotovitvah bodo policisti obvestili pristojno državno tožilstvo.
