Po pretepu v Ljubljani ogroženo življenje 42-letnika

V petek nekaj pred polnočjo je na enem od parkirišč na območju Bežigrada v Ljubljana prišlo do nasilnega spora med 42- in 23-letnim moškim. Mlajši je po ugotovitvah policije starejšega pretepel in ga domnevno s topim predmetom hudo telesno poškodoval. Poškodovani je v smrtni nevarnosti, osumljenec pa je v policijskem pridržanju.

Kot je danes sporočila Policijska uprava Ljubljana, je oškodovanec, ki je bil v družbi še ene osebe, na parkirišču prišel v spor z osumljencem, ki je sedel v parkiranem vozilu skupaj še z enim posameznikom. Spor se je sprevrgel v fizični napad, pri katerem je osumljenec oškodovanca pretepel in mu povzročil hude telesne poškodbe, nato pa se je s kraja odpeljal.

Na kraj dogodka nemudoma napotenih več policijskih patrulj

Na kraj dogodka je bilo nemudoma napotenih več policijskih patrulj in posebna enota policije. Osumljenca so policisti prijeli, ko se je vrnil v bližino kraja dejanja, mu odvzeli prostost in odredili pridržanje.

Kriminalisti so po ogledu kraja kaznivega dejanja zasegli vozilo osumljenca ter nadaljujejo intenzivno kriminalistično in forenzično preiskavo. Zbirajo obvestila o vseh okoliščinah kaznivega dejanja zoper življenje in telo.

Motiv za napad za zdaj še ni znan. Po prvih ugotovitvah se osumljenec in oškodovanec pred dogodkom nista poznala, prav tako v spor niso bile vpletene druge osebe, ki so bile navzoče na kraju.

O vseh ugotovitvah bodo policisti obvestili pristojno državno tožilstvo.