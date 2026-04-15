Po prijavi streljanja na Vevčah enega človeka še iščejo

Pravo obsedno stanje je bilo v ponedeljek popoldne na Vevčah v Ljubljani. Policisti so tam po prijavah o pokih iskali dvojico, enega so tudi našli. Zanikali so, da bi šlo za strelski obračun, preiskujejo sum kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti.

»Dvakrat je počilo,« so razlagali krajani po tem, ko je tamkajšnje kopališče obkolilo več policijskih ekip. Mnogi so pomislili, da se je zgodil strelski obračun. »Od deset do petnajst policijskih vozil je pridrvelo sem,« so še povedali domačini. Nekaj jih je dogajanje opazovalo tudi z mostu čez Ljubljanico, saj se je takoj začelo govoriti, da naj bi eden od udeleženih v streljanju pobegnil s skokom v reko. Da bi laže našli potencialne storilce, se je iskanju tako kaj hitro pridružil še policijski helikopter.

Enega so prijeli

Na PU Ljubljana so nam sicer včeraj pojasnili, da so bili »o slišanih pokih na območju Vevč« obveščeni okoli 14. ure. »V bližini je bila prijeta ena oseba, s katero je bil izveden policijski postopek,« so dodali in še, da po doslej znanih podatkih v dogodku ni bil nihče poškodovan. Preiskovalci so medtem glede na vse okoliščine hitro tudi izključili prvotno ugibanje, da naj bi šlo za poskus umora ali uboja. »Policisti so opravili ogled kraja in nadaljujejo intenzivno kriminalistično preiskavo zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. Pri preiskavi sodelujejo tudi s tujimi varnostnimi organi,« so pojasnili na PU Ljubljana in nadaljevali, da bo o vseh ugotovitvah obveščeno državno tožilstvo. »Zaradi poteka preiskave trenutno več informacij ne moremo posredovati,« so sklenili.

Po naših neuradnih podatkih naj bi tako možje v modrem še vedno iskali človeka, ki naj bi po dogodku pobegnil s kraja dogodka. Med njim in v ponedeljek prijetim moškim naj bi nastala nekakšna nesoglasja. Slišati je bilo, da bodisi zaradi kakšnega dolžniško-upniškega razmerja bodisi zaradi kakšnega posla z drogo. Kateri od njiju je oškodovanec in kateri storilec, pa naj tudi še ne bi bilo povsem razjasnjeno. Policisti, kot nam je uspelo izvedeti, naj na kraju dogodka ne bi našli nobenih tulcev, kar pomeni, da bi lahko bili poki tudi posledica uporabe plašilne pištole.