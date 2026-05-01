Po prometni nesreči se je opit skril v Savi, policisti so ga našli v grmovju

Policisti, ki so ponoči obravnavali prometno nesrečo na območju Kranja, ob prihodu na kraj nesreče ob poškodovanem avtomobilu niso našli nobene osebe. S pomočjo službenega psa so kasneje v reki Savi izsledili 29-letnega voznika avtomobila, ki se je tam skril, a zaradi strmega pobočja in domnevne podhlajenosti ni mogel sam iz vode.

Kot so sporočili s Policijske uprave Kanj, so jih o prometni nesreči obvestili okoli 2. ure ponoči. Po podatkih, s katerimi razpolagajo, je 29-letni voznik osebnega avtomobila audi A5 vozil iz smeri Labor proti Gorenjesavski cesti in zaradi neprilagojene hitrosti trčil v varnostno ograjo in se lahko telesno poškodoval. Avtomobil je vozil pod vplivom alkohola (0,69 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka).

Po podatkih očividca ob klicu o prometni nesreči naj bi bilo ob avtomobilu več oseb, vendar ob prihodu policistov na kraj tam ni bilo nikogar, so pa opazili senco v bližnjem grmovju in sklepali, da gre za udeleženca prometne nesreče. Na kraj je prišlo več policijskih patrulj, vključno s policistko vodnico službenega psa. V reki Savi so izsledili moškega, ki se je tam skril. Ker zaradi strmega pobočja in domnevne podhlajenosti ni mogel sam iz vode, sta mu policista pomagala in ga potegnila na kopno.

Ugotovili so, da gre za 29-letnega voznika v nesreči udeleženega avtomobila. Zaradi domnevne podhlajenosti so ga z reševalnim vozilom odpeljali v nadaljnjo oskrbo v jeseniško bolnišnico.

Drugih oseb ob pregledu območja policisti in gasilci, ki so sodelovali pri iskanju, niso našli. Avtomobil so zasegli in še ugotavljajo vse okoliščine prometne nesreče. Morebitne udeležene v nesreči, priče ali očividce pa so zaprosili za informacije.