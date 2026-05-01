    Črna kronika

    Po prometni nesreči se je opit skril v Savi, policisti so ga našli v grmovju

    Po podatkih očividca naj bi bilo ob avtomobilu več oseb, vendar ob prihodu policistov na kraj tam ni bilo nikogar.
    Fotografija je simbolična. FOTO: arhiv Dela
    STA
    1. 5. 2026 | 17:57
    Policisti, ki so ponoči obravnavali prometno nesrečo na območju Kranja, ob prihodu na kraj nesreče ob poškodovanem avtomobilu niso našli nobene osebe. S pomočjo službenega psa so kasneje v reki Savi izsledili 29-letnega voznika avtomobila, ki se je tam skril, a zaradi strmega pobočja in domnevne podhlajenosti ni mogel sam iz vode.

    Kot so sporočili s Policijske uprave Kanj, so jih o prometni nesreči obvestili okoli 2. ure ponoči. Po podatkih, s katerimi razpolagajo, je 29-letni voznik osebnega avtomobila audi A5 vozil iz smeri Labor proti Gorenjesavski cesti in zaradi neprilagojene hitrosti trčil v varnostno ograjo in se lahko telesno poškodoval. Avtomobil je vozil pod vplivom alkohola (0,69 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka).

    Sečnja lesa na Goriškem usodna za 29-letnika

    Po podatkih očividca ob klicu o prometni nesreči naj bi bilo ob avtomobilu več oseb, vendar ob prihodu policistov na kraj tam ni bilo nikogar, so pa opazili senco v bližnjem grmovju in sklepali, da gre za udeleženca prometne nesreče. Na kraj je prišlo več policijskih patrulj, vključno s policistko vodnico službenega psa. V reki Savi so izsledili moškega, ki se je tam skril. Ker zaradi strmega pobočja in domnevne podhlajenosti ni mogel sam iz vode, sta mu policista pomagala in ga potegnila na kopno.

    Ugotovili so, da gre za 29-letnega voznika v nesreči udeleženega avtomobila. Zaradi domnevne podhlajenosti so ga z reševalnim vozilom odpeljali v nadaljnjo oskrbo v jeseniško bolnišnico.

    Drugih oseb ob pregledu območja policisti in gasilci, ki so sodelovali pri iskanju, niso našli. Avtomobil so zasegli in še ugotavljajo vse okoliščine prometne nesreče. Morebitne udeležene v nesreči, priče ali očividce pa so zaprosili za informacije.

    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Tea Jarc: Na prihodnjih volitvah bo prišel sodni dan

    Zadnja tri leta je Tea Jarc (letnik 1987) konfederalna sekretarka Evropske konfederacije sindikatov s približno 45 milijoni članov.
    Gorazd Utenkar 30. 4. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Nekdanji ukrajinski poveljnik: Rusijo bo premagala nova sila

    General Valerij Zalužni, nekdanji vrhovni poveljnik ukrajinske vojske, je spregovoril o tem, kako tehnološki napredek spreminja naravo vojne.
    Novica Mihajlović 30. 4. 2026 | 13:35
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Madžarska

    Sin bančnika že umaknil svojo kolekcijo porschejev

    Sin nekdanjega šefa madžarske centralne banke je v strahu pred čiščenjem orbanistov pred volitvami umaknil svojo zbirko luksuznih vozil.
    1. 5. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Črna kronika

    Učiteljica matematike, ki naj bi bila del mamilarske družbe, ostaja za zapahi

    Sodišče je zavrnilo predlog za hišni pripor. Bila naj bi zelo pomemben člen kriminalne mamilarske združbe.
    27. 4. 2026 | 15:48
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nova era dostave
    Vredno branja

    Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

    Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
    Promo Delo 22. 4. 2026 | 09:37
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Energija za ljudi in prostor

    Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
    Promo Delo 24. 4. 2026 | 14:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    SPOMLADANSKI ODKLOP

    Opatija spomladi: umirjen oddih in velnes ob Jadranu

    Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
    Promo Delo 23. 4. 2026 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Med Dravo in peskom: aktiven oddih v zelenem srcu severa – Podravina in Prigorje

    Obstajajo kraji, katerih obiska ni treba posebej načrtovati – dovolj je, da se odpravite in prepustite ritmu prostora.
    Promo Delo 28. 4. 2026 | 15:06
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Šport
    Ferplej

    Rdeči karton nekaterim staršem na tribuni

    Ferplej je med temeljnimi vrednotami športa, moralo na igrišču določajo tudi navijači.
    Milka Bizovičar 30. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Druga kariera

    Po delovne izkušnje še pred zadnjim sodnikovim žvižgom

    V športu nekatere kompetence lahko bolje razvijemo, pravita nekdanja vrhunska športnika Jernej Mencinger in Miran Stanovnik.
    Milka Bizovičar 30. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Krožno gospodarstvo

    Čez deset let pomanjkanje klasičnih gradbenih materialov

    Predlagan je regijski trg recikliranih gradbenih materialov, a najprej bo treba določiti nove standarde.
    Borut Tavčar 25. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Gradbeništvo

    Prezračevanje in potresna varnost sta ključna za udobje

    Trajnostna gradnja: Zamujena priložnost za hkratno energetsko in protipotresno obnovo, ob tem, da se je kakovost bivanja ponekod poslabšala
    Borut Tavčar 25. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    prometna nesrečapolicijanesrečaSava

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kolumna

    Tjaša Macerl: Moški nikoli ne sme biti tvoj projekt, zaradi katerega se izgubiš

    Nočeš biti arhitektka, ki konča zaprta v grobnici.
    1. 5. 2026 | 18:30
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Črna kronika

    Po prometni nesreči se je opit skril v Savi, policisti so ga našli v grmovju

    Po podatkih očividca naj bi bilo ob avtomobilu več oseb, vendar ob prihodu policistov na kraj tam ni bilo nikogar.
    1. 5. 2026 | 17:57
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    Doping

    Suspenz za tekmico Tine Šutej

    Kazen si je Kanadčanka prislužila, ker ni sporočala svojih lokacij, kjer bi jo lahko obiskali protidopinški nadzorniki.
    1. 5. 2026 | 17:47
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Okrevanje

    Navijačem odleglo, Yamal bo nared za mundial

    Španski nogometni zvezdnik Lamine Yamal bo po besedah Barceloninega trenerja Hansija Flicka pravočasno okreval za nastop na svetovnem prvenstvu.
    1. 5. 2026 | 17:10
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    Kitajska

    Janja najboljša: Glava tam, kjer mora biti

    Janja Garnbret, Jennifer Buckley in Anže Peharc so se iz slovenske reprezentance prebili v polfinale prve tekme sezone v športnem plezanju na Kitajskem.
    Matic Rupnik 1. 5. 2026 | 15:45
    Preberite več
