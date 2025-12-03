Po prometni nesreči pet vojakov odpeljali v bolnišnico

V krožišču v Pesnici se je okoli 15. ure zgodila prometna nesreča, v kateri je bilo edino udeleženo specialno vozilo Slovenske vojske. V vozilu je bilo šest vojakov, so sporočili s Policijske uprave Maribor.

Reševalci so na kraju nesreče vojakom nudili prvo pomoč, pet so jih odpeljali v Univerzitetni klinični center Maribor.

O prometni nesreči je bila obveščena tudi vojaška policija. Ker ogled kraja prometne nesreče in zbiranje obvestil še potekata, več informacij na mariborski policijski upravi še ne morejo posredovati.