Po razkritju anomalij žrtev mobinga

Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani je sredi januarja po poročanju tujih medijev vložilo obtožni akt zoper patriarha Srbske pravoslavne cerkve (SPC) Porfirija Perića in ljubljansko občino SPC zaradi šikaniranja enega od duhovnikov na delovnem mestu.

Na tožilstvu so potrdili vložitev obtožnega predloga zoper fizično osebo zaradi šikaniranja na delovnem mestu ter zoper pravno osebo zaradi odgovornosti za to kaznivo dejanje na podlagi zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja. Dodali so še, da je bila kazenska ovadba delno zavržena zoper dve fizični osebi.

Kot so pojasnili, so zoper eno od njiju zavrgli ovadbo zaradi kaznivih dejanj kršitve temeljnih pravic delavcev, šikaniranja na delovnem mestu, krive izpovedbe ter oviranja pravosodnih in drugih državnih organov. Zoper drugo osebo so zavrgli ovadbo zaradi krive izpovedbe in oviranja pravosodnih in drugih državnih organov.

Duhovnik, med letoma 2014 in 2017 zaposlen v ljubljanski občini SPC, po poročanju srbskega portala Nova trdi, da je Perić nanj pritiskal dlje časa, ker ni hotel lažno pričati, da bi prikrili finančne malverzacije v cerkveni blagajni. Perić je po navedbah tožilstva odredil, da se duhovniku vroči odpoved pogodbe o zaposlitvi z obrazložitvijo, da gre za poslovni razlog. Kot še navaja portal, je mobing Perića nad duhovnikom ugotovilo že delovno in socialno sodišče.

Po neuradnih podatkih naj bi šlo za duhovnika Željka Lubardo. Spomnimo, Lubarda je od SPC pravnomočno iztožil 13 tisočakov odškodnine, ker je bil dobri dve leti žrtev sistematičnega trpinčenja delodajalca, ko je svojega predhodnika naznanil zaradi suma finančnih nepravilnosti v ljubljanski župniji SPC.