Po rutinski operaciji prostate inkontinenten

Pacient operaterju oziroma bolnišnici očita odgovornost za posledice, ki jih ima zaradi domnevno nestrokovnega ravnanja ne dovolj izkušenega operaterja pri posegu na razširjeni prostati, prav tako trdi, da mu niso pojasnili, zakaj so bili izbrani posamezni načini zdravljenja ter kakšno prognozo zanj so predstavljali. Če bi mu predstavili možnost nastanka takšnih posledic, kakršne ima, se za operacijo gotovo ne bi odločil.

Tako pa ga, kot pravi, prepričujejo, da se mu bo stanje izboljšalo, pa se ne, morebitne nadaljnje operacije njegovega stanja ne bi izboljšale in bi jih bilo treba ponavljati, v kar si zaradi začasnosti rešitev ter visoke starosti in strahu ne upa privoliti. Inkontinenco, ki mu je ostala po operaciji, so sicer poskušali odpraviti z drugo operacijo maja 2010, a tudi ta ni bila uspešna.