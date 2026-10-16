Po sindikalistki še nad kulturnika

Zaradi domnevnega obrekovanja, kar mu v zasebni tožbi očita direktorica soboške pokrajinske in študijske knjižnice Klaudija Šek Škafar, je moral na zatožno klop tamkajšnjega okrožnega sodišča sesti Franci Just, ena od osrednjih osebnosti kulturnega življenja v Murski Soboti in Pomurju. »Tam je prizorišče političnega plenjenja in političnopajdaškega kadrovanja, ki je doseglo najvišjo stopnjo negativne selekcije,« so besede, ki jih je 4. februarja lani za lokalno spletišče Sobotainfo izrekel Just in so zbodle Šek Škafarjevo, da je vložila zasebno kazensko tožbo. Just je imel v mislih razprtije v knjižnici in vmešavanje lokalne politike v vodenje zavoda ter razstavo o madžarskem pisatelju Petru Nádasu jeseni leta 2024, na kateri je bilo več besedila na razstavnih panojih zapisanega v ...