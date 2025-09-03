Po slabem mesecu dni je kolesarka umrla

S Policijske uprave Maribor sporočajo, da so prejeli obvestilo o smrti ženske, ki je bila kot kolesarka 8. avgusta letos udeležena v prometni nesreči v okolici Ptuja.

Glede na zbrana obvestila je tedaj voznica osebnega avtomobila peljala po površini za promet pešcev in kolesarjev ter pripeljala do križišča z lokalno cesto, kjer je pri zavijanju kolesarke, ki je imela pri vožnji prednost, prišlo do trčenja z voznico avta.

Hudo poškodovano kolesarko so odpeljali v bolnišnico. Zoper voznico osebnega avtomobila je bila podana kazenska ovadba zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.

V povezavi s prometno nesrečo policisti sicer še zbirajo obvestila.