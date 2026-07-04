Po Sloveniji zagorelo več požarov, gasila so tudi letala

Popoldne sta v Brnetičih nad Koprom in v Brestovici pri Komnu izbruhnila požara. Požar v Brnetičih je že pogašen, požar v Brestovici pri Komnu pa omejen, sta za STA potrdila vodji obeh intervencij.

Kot je za STA povedal vodja intervencije v Brestovici pri Komnu Blaž Rogelja, je požar zajel okoli 20 hektarjev površin v občinah Komen in Miren-Kostanjevica.

Požar je po njegovih besedah v večini omejen, ni pa še pogašen, zato z aktivnostmi nadaljujejo. Trenutno na celotnem prizorišču poteka sanacija požarne linije. Na terenu je 130 gasilcev s 60 vozili iz Kraške gasilske zveze, Gasilske zveze Goriške in Nova Gorica-Šempeter, Zavoda za gasilno reševalno službo Sežana in poklicne Gasilske enote Nova Gorica.

Aktivirano je bilo tudi poveljniško vozilo PV-2 Gasilske zveze Slovenije za podporo pri vodenju intervencije, do 19. ure pa so jim na pomoč priskočila tudi vsa štiri letala državne enote za gašenje iz zraka. »Z gašenjem so začela ob 17. uri, skupaj pa so odvrgla 38 odmetov. Prišla so nam zelo prav, ker je teren težko dostopen in poraščen z nizkim rastjem,« je povedal.

Precej manjši je bil požar v Brnetičih nad Koprom. Po besedah vodje intervencije Aleša Glavine je zagorela 0,35 hektarja velika površina na več lokacijah. Gasilo je 25 gasilcev z 10 vozili. Ker so požar dobro pogasili, požarne straže niso vzpostavili, je še povedal.

Po državi je danes nastalo še več manjših požarov. Ob 6.38 so v bližini naselja Voglarji v občini Nova Gorica gasilci pogasili manjši požar gozdne podrasti.

Ob 11.33 je na območju naselja Janževski Vrh v občini Podvelka gorelo v gozdu. Gasilci so požar pogasili, prekopali žarišče, ga zalili z vodo ter okolico pregledali s termovizijsko kamero. Posredovala je tudi Državna enota za gašenje iz zraka z letalom. Pogorelo je okoli 200 kvadratnih metrov površine.

Ob 14.13 je v bližini naselja Veščica, občina Murska Sobota, gorela suha trava na površini okoli 30 kvadratnih metrov. Požar so pogasili.

Ob 15.43 so v naselju Tanča Gora v občini Črnomelj gasilci pogasili manjše kurišče na površini okoli desetih kvadratnih metrov.

Ob 18.24 je v naselju Drganj dol, občina Semič, v mansardi stanovanjske hiše zagorel osebni računalnik na pisalni mizi. Gasilci so pogasili požar, iznesli ožgane predmete, prezračili prostore in jih pregledali s termovizijsko kamero. Poškodovanih ni bilo.

Nekaj po osmi zvečer je požar v naravi izbruhnil tudi v Kranju. Več podatkov o dogodku zaenkrat še ni.