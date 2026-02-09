  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Črna kronika

    Po smrti Aleša Šutarja spet vre: kmetje opozarjajo na težave z Romi

    Najbolj se bojijo Romov, ki si kar sami postrežejo s krompirjem, zajci in kokošmi. Projekt, ki je pred desetimi leti iz Romov naredil kmetovalce, ni zaživel.
    Trebanjski Romi so pred desetimi leti poskrbeli za svoj krompir. FOTO: Bojan Rajšek
    Trebanjski Romi so pred desetimi leti poskrbeli za svoj krompir. FOTO: Bojan Rajšek
    Aleksander Brudar
    9. 2. 2026 | 08:45
    9. 2. 2026 | 10:14
    5:31
    Po napadu na Aleša Šutarja v Novem mestu 25. oktobra lani, ki se je končal z njegovo smrtjo, je završalo. Še posebno ker naj bi njegovo smrt zakrivil pripadnik romske skupnosti. Z njihovimi člani imajo tako na Dolenjskem kot tudi drugod po državi namreč precej slabe izkušnje. Predvsem kmetje. Andrej Gorišek iz Dolenje Stare vasi pri Šentjerneju ima z družino že več desetletij njivo ob romskem naselju Kozarje. Sosedi jim pogosto delajo škodo na poljščinah, po njivi vozijo, hodijo, pasejo živino. 10. junija lani jih je opozoril, naj mu ne povzročajo več škode, zato je od enega od njih dobil udarce in končal z zlomljeno ličnico, počeno nosno kostjo in s štirimi poškodovanimi zobmi, od teh se je eden odlomil. »Moje rane se bodo zacelile, tudi napad name bo slej ko prej pozabljen, a strah me ...
    Nedelo
