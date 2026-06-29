Po smrti sedemletnika, težkega 115 kilogramov, starša obtožena umora

Par iz Michigana je bil obtožen umora, potem ko je njun sedemletni sin umrl težek kar 115 kilogramov. Zakonca sta obtožena tudi mučenja in zlorabe otrok.

Za smrt otroka, ki je po težavah z dihanjem umrl kljub prihodu reševalcev, je bila kriva dilatirana kardiomiopatija, bolezen srčne mišice, ki lahko povzroči srčno popuščanje, pri čemer je bila kot eden od dejavnikov navedena morbidna debelost, je pokazala obdukcija. Eden od dejavnikov, ki jo povzročijo je tudi ekstremna debelost, so sporočili tožilci.

Tožilstvo staršema očita, da otrok ni bil pravilno hranjen. Če bosta starša spoznana za kriva umora druge stopnje, bi lahko po michiganski zakonodaji oba obsojena na dosmrtno zaporno kazen.

Zanemarjana naj bi bila tudi njuna petletna hčer, ki je prav tako skrajno debela. Reševalci so jo našli golo pred hišo, »umazano in z vozli v laseh,« poročajo lokalni mediji. Nihče od njiju ni nikoli obiskoval šole.