Po snemanju filma pri nas ostali brez honorarjev

Felice Maniero, ki mu pravijo Angelski obraz, je bil vodja beneške mafije Mala del Brenta, ki je svoje posle z mnogimi kriminalnimi dejanji v sedemdesetih, osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja opravljala tudi na naših tleh. Prav zato se je filmska ekipa odločila, da bo posnela večino filma o tem pri nas. A zadeva se je zaradi številnih nepravilnosti preselila na sodišče, kjer pa se več kot tri leta po predobravnavnem naroku sojenje še ni začelo.

Italijanska produkcijska hiša Sky TV je v koprodukciji z ljubljanskim podjetjem Filmska produkcija Svet filma izbrala Vipavo in še nekatere primorske kraje. Pri snemanju filma Angelski obraz so leta 2011 sodelovali številni Primorci, večinoma kot statisti. V glavni vlogi lika, imenovanega Il Toso, je nastopal dobitnik zlate palme v Cannesu Elio Germano, v filmu sta igrala tudi italijanska operna pevka Katia Ricciarelli v vlogi mame glavnega lika ter Sebastian Cavazza kot predstavnik balkanske mafijske naveze.