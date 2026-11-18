Zaradi posledic prometne nesreče, ki se je na območju Mežice zgodila v soboto, je v torek umrl 66-letni voznik osebnega vozila, so sporočili s Policijske uprave Celje. To je šestnajsta žrtev prometnih nesreč na območju te uprave. V istem obdobju lani je na istem območju v prometnih nesrečah umrlo 26 ljudi, so sporočili.

Upravo so o nesreči v torek obvestili z Univerzitetnega centra Maribor. Celjski policisti so sicer v torek obravnavali prometno nesrečo s hudimi poškodbami, prometno nesrečo z lažjimi poškodbami in šest prometnih nesreč z materialno škodo. Prometno nesrečo s hudimi poškodbami je povzročil mopedist, ki je zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo padel in pri tem trčil v voznico e-skiroja, ki je pripeljala nasproti. Voznica se je ob trku hudo poškodovala, so še zapisali.