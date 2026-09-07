Po štajerski avtocesti drvel skoraj dvesto kilometrov na uro

Mariborski prometni policisti so med včerajšnjim poostrenim nadzorom na avtocestnem križu na avtocesti A1 zunaj naselja Slivnica pri Mariboru, kjer je hitrost omejena na sto kilometrov na uro, zvečer izmerili hitrost vozniku osebnega avtomobila.

23-letni slovenski državljan je vozil s hitrostjo 194 kilometrov na uro. Kot so sporočili iz mariborske policijske uprave, so mu izdali plačilni nalog, predpisana sankcija za ugotovljeni prekršek je globa v višini 1200 evrov in stranska sankcija devet kazenskih točk.