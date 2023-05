Po novem streljanju v Beogradu so 20-letnega osumljenca že prijeli

Po dveh strelskih napadih v Srbiji, ki sta se zgodila v začetku meseca in sta močno pretresla srbsko in tujo javnost, se vrstijo novi napadi in poskusi napadov. V ponedeljek je po poročanju telegrafa le nekaj ulic stran od osnovne šole, kjer je 13-letnik ubil deset ljudi, 20-letnik malo pred 20. uro zvečer streljal na ulici Maksima Gorkega v Beogradu in ranil dve osebi.

Osumljenca je policija tri ure po streljanju prijela. Po odredbi višjega državnega tožilstva v Beogradu mu je odrejeno 48-urno pridržanje. Ranjena sta stara 29 in 21 let. Prvi je, kot navaja telegraf, znanec policije, drugi pa makedonski državljan. Oba sta v bolnišnici, a nista v smrtni nevarnosti. Srbski mediji navajajo, da naj bi napadalec v ponedeljek zvečer prišel iz Čuburskega parka in nato v eno od žrtev izstrelil več nabojev. 29-letnik je utrpel več strelnih ran v noge, 21-letnika pa je osumljenec ustrelil v hrbet.