  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Črna kronika

    Tišina po tragediji v gorah: Hrvaška žaluje za umrlimi planinci

    Hrvaško in Dalmacijo je pretresla tragična smrt treh planincev: bratov Roka in Andrije iz Kaštela Lukšića ter Marija iz Solina.
    V osrčju Julijskih Alp, na območju Tosca, je potekala obsežna in dramatična reševalna akcija, potem ko je snežni plaz zasul tri hrvaške državljane. FOTO: Gorska reševalna zveza Slovenije
    Galerija
    V osrčju Julijskih Alp, na območju Tosca, je potekala obsežna in dramatična reševalna akcija, potem ko je snežni plaz zasul tri hrvaške državljane. FOTO: Gorska reševalna zveza Slovenije
    Iz. R.
    7. 10. 2025 | 10:32
    7. 10. 2025 | 10:46
    3:41
    A+A-

    Hrvaška in Dalmacija žalujeta po tragični izgubi treh planincev, ki so v nedeljo umrli v snežnem plazu v slovenskih Julijskih Alpah, piše Slobodna Dalmacija

    Umrli so brata 31-letni Rok in 26-letni Andrija iz Kaštela Lukšića ter 38-letni Marijo, oče dveh otrok iz solinskega naselja Sveti Kajo.

    Telesa preminulih so prepeljali na Inštitut za sodno medicino v Ljubljani, kjer bodo opravili obdukcijo in poskušali potrditi vzrok smrti. 

    Planinci na pot brez ustrezne priprave

    Po podatkih policije so se planinci na pot podali brez temeljite priprave, čeprav je odpravo vodil najbolj izkušen med njimi. Turo so načrtovali že pred meseci, zanjo pa so se dogovorili osebno in po telefonu. Vozila so pustili pri vojašnici na Pokljuki, nato pa so hodili v koloni, v medsebojni razdalji od enega do treh metrov.

    Ob začetku zimske gorniške sezone se je v Julijskih Alpah na gori Tosc sprožil snežni plaz, ki je terjal življenja treh hrvaških planincev iz Splita. V izjemno zahtevni, dvodnevni reševalni akciji, v kateri je sodelovalo več kot 120 gorskih reševalcev, policistov, vodnikov reševalnih psov in helikopterskih ekip, so najprej našli enega mrtvega pohodnika, preostala dva pa naslednji dan, globoko zasuta v snegu. 

    Pred odhodom so sicer preverili vremensko napoved, vendar sta spletni strani, ki so ju uporabili, prikazovali različne podatke. Po besedah očividcev so se v nedeljo zjutraj iz planinskega doma proti Pokljuki odpravili skupaj z drugimi planinci. Plaz se je sprožil naravno, prvi pa ga je opazil tisti, ki je bil zadnji v koloni, in glasno opozoril skupino. 

    »Del družine se je z njimi nazadnje slišal v nedeljo okoli devete ure zjutraj, eno uro pred nesrečo. Niso šli proti vrhu, kot so kazala nekatera prva poročila, ampak so, ko jih je zajel plaz, bili namenjeni proti planinskemu domu. Čakali so, da se skupaj spustijo proti dolini. Takrat jih je zasul plaz. Zvečer bi morali biti že doma,« je za 24sata povedal eden od družinskih članov pokojnih.

    Gora Tosc v Julijskih Alpah FOTO: Tina Horvat
    Gora Tosc v Julijskih Alpah FOTO: Tina Horvat

    Žalostno je poudaril, da brata nista storila nobene napake. »Sneg je bil svež, pod njim pa spolzka trava. Takšni pogoji so bili dovolj, da se je plaz sprožil sam. Žal so bili v napačnem trenutku na napačnem mestu,« je dejal.

    Tragedija na pragu najlepšega življenjskega obdobja

    Tragedija je toliko hujša, ker je doletela tri posameznike na začetku najlepšega življenjskega obdobja. Roko, starejši izmed bratov, se je pred kratkim poročil, Andrija pa se je na poroko še pripravljal. Tretji umrli, Marijo, je bil oče dveh majhnih otrok in član Planinskega društva Mosor ter aktiven judoist v splitskem klubu Student. 

    V Kaštelih so že napovedali dan žalovanja zaradi izgube dveh mladih someščanov. Kruta nesreča je globoko prizadela družino iz Lukšića. Enako tudi družino iz solinskega naselja Sveti Kajo, kjer je živel tretji umrli. 

    Sorodni članki

    Novice  |  Svet
    Turizem

    Na Hrvaškem odprli novo letovišče, vredno 85 milijonov evrov

    Podjetje Kermas Istra je dobilo prostor v 50-letno koncesijo od države, po izteku pa bo vse prešlo nazaj v državno last.
    6. 10. 2025 | 11:59
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Nepričakovana sprememba na vrhu slovenskih smučarskih skokov

    Borut Meh se poslavlja od položaja predsednika zbora in odbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo pri SZS.
    Miha Šimnovec 6. 10. 2025 | 10:20
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Italija

    Po policijskem postopku z električnim paralizatorjem umrl v reševalnem vozilu

    Italijanski carabinierji so 35-letnika, vpletenega v družinski spor, obvladali s paralizatorjem, kar pa je bilo zanj usodno.
    6. 10. 2025 | 15:51
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Uredba o takojšnjih plačilih

    Zakaj na bankomatih ni več mogoče plačati položnic?

    OTP banka je že začasno ustavila storitev plačil položnic prek bankomatov, NLB jo bo v četrtek.
    Maja Grgič 7. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Kultura  |  Film & TV
    Slovo

    Poslovil se je Blaž Kutin

    Nagrajeni scenarist, pisatelj in režiser je živel je med Ljubljano in Berlinom.
    Zdenko Matoz 6. 10. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Turizem

    Na Hrvaškem odprli novo letovišče, vredno 85 milijonov evrov

    Podjetje Kermas Istra je dobilo prostor v 50-letno koncesijo od države, po izteku pa bo vse prešlo nazaj v državno last.
    6. 10. 2025 | 11:59
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Clippers in Steve Ballmer

    Škandal pred Dončićevim pragom pretresa ligo NBA

    Nedovoljene sponzorske pogodbe grožnja za sedmega najbogatejšega zemljana Steva Ballmerja. V središču afere zvezdnik LA Clippers Kawhi Leonard.
    Nejc Grilc 5. 10. 2025 | 07:10
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Erotična drama

    Mitja Okorn za Delo: Film Dekleta iz Dubaja ni moj, od njega sem se distanciral

    Slovenski režiser, ki živi na Poljskem, pojasnjuje, zakaj se je distanciral od poljskega filma in pustil samo svoj psevdonim.
    6. 10. 2025 | 16:15
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Rizartroza: možni vzroki in rehabilitacija artroze palčevega sklepa

    Artroza osnovnega sklepa palca povzroča bolečine in okorelost. Ne odlašajte – zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Zakaj bi čakali več kot 600 dni, če vam ni treba?

    Kako gibanje, preventiva in dodatno zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje pomagajo k hitrejšemu okrevanju in mirnejši prihodnosti.
    Promo Delo 2. 10. 2025 | 13:18
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Glive, ki varujejo stavbe in čistijo zrak (podkast)

    Promo Delo 6. 10. 2025 | 14:22
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Družina iz Zagreba že 30 let premaguje svetovno konkurenco (video)

    To je zgodba, ki že več kot tri desetletja navdihuje in premika meje v svetu stomatologije. Postala je družinska pripoved o trdem delu, predanosti in iskreni skrbi za dobrobit pacienta. Spoznajte kliniko Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 08:59
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Analiza kapitalskega trga

    Denar za naložbe: sta lahko drugi blok ali Dars v lasti državljanov?

    Slovenija je pred nekaj velikimi infrastrukturnimi zalogaji, ki bi se lahko delno financirali s prihranki državljanov.
    Karel Lipnik 7. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Igor Štemberger, Ilirika

    Država mora podpreti privlačne produkte

    Eden od signalov, da se v EU in pri nas dogajajo pozitivne spremembe, so novi varčevalni programi na kapitalskih trgih, pravi Igor Štemberger, lastnik Ilirike.
    Marjana Kristan Fazarinc 7. 10. 2025 | 05:45
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Varčevanje za starost

    Kako do finančno brezskrbnejše starosti

    Zgodnejši začetek varčevanja za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje je ključen za doseganje želenih rent ob optimizaciji mesečnih vplačil.
    Marjana Kristan Fazarinc 7. 10. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Zeleni prehod

    Energetski sektor nadaljuje pot razogljičenja

    Zeleni prehod zahteva pospešeno elektrifikacijo v vseh sektorjih. Cilj je 32-odstotna do leta 2030.
    Marjana Kristan Fazarinc 4. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    nesreča v gorahplazsmrtplaninec

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Svet so ljudje

    Umrla kraljica erotičnih romanov

    Jilly Cooper se je poklonila tudi njena prijateljica kraljica Camilla.
    7. 10. 2025 | 13:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Ljubljanski maraton

    Na 42-kilometrskem teku rekordno število prijav, več kot polovica iz tujine

    Vsega skupaj se je prijavilo 19.379 tekačev, največ za desetkilometrsko preizkušnjo. Za več kot četrtino več prijav kot lani.
    7. 10. 2025 | 13:27
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Geneplanet: Pri respiratorjih kaznivega dejanja ni bilo

    Odločitev je vsebinske narave in ne temelji na zastaranju, izločitvi dokazov ali drugih procesnih dejanjih.
    Janez Tomažič 7. 10. 2025 | 13:11
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Fajon v Egiptu

    Fajon v Kairu: »Čas je za končanje te vojne«

    Ministrica Tanja Fajon se je v Kairu z egiptovskim zunanjim ministrom pogovarjala o končanju vojne v Gazi in okrepitvi dvostranskih odnosov.
    7. 10. 2025 | 13:09
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Delovna nesreča

    V delovni nesreči v Šempetru pri Gorici umrl 53-letni delavec

    V Šempetru pri Gorici je pri padcu z gradbenega odra umrl 53-letni delavec iz Severne Makedonije, vzrok nesreče še ni znan.
    7. 10. 2025 | 13:08
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Geneplanet: Pri respiratorjih kaznivega dejanja ni bilo

    Odločitev je vsebinske narave in ne temelji na zastaranju, izločitvi dokazov ali drugih procesnih dejanjih.
    Janez Tomažič 7. 10. 2025 | 13:11
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Fajon v Egiptu

    Fajon v Kairu: »Čas je za končanje te vojne«

    Ministrica Tanja Fajon se je v Kairu z egiptovskim zunanjim ministrom pogovarjala o končanju vojne v Gazi in okrepitvi dvostranskih odnosov.
    7. 10. 2025 | 13:09
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Delovna nesreča

    V delovni nesreči v Šempetru pri Gorici umrl 53-letni delavec

    V Šempetru pri Gorici je pri padcu z gradbenega odra umrl 53-letni delavec iz Severne Makedonije, vzrok nesreče še ni znan.
    7. 10. 2025 | 13:08
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Sistem SPOT, pametno mesto za vaš posel

    S podporo sistema SPOT od prvega podjetniškega navdiha do uspešnega poslovanja na domačem ali globalnem trgu.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Iz mesta na vas za zdravje ljudi

    Maja Križaj je specialistka splošne medicine, poklica, ki v Sloveniji vzbuja ogromno pozornosti zaradi kritičnega pomanjkanja v že tako podhranjeni panogi.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 08:40
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Zakaj izbrati mleko in mlečne izdelke z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«?

    Na trgovskih policah je ponudba mleka in mlečnih izdelkov ogromna. Mleko prihaja iz različnih držav, s seboj pa prinaša različno kakovost in svežino.
    Promo Delo 1. 10. 2025 | 09:26
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Brez skrbi tudi v najhujši zimi: ogrevanje prihodnosti je tukaj

    Toplotna črpalka z vključenim zavarovanjem je naložba v toplino in varnost doma, saj združuje udobje, prihranek energije in brezskrbnost za prihodnost.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 10:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    RECEPT

    Boljše zeljne solate še niste jedli

    Zeljna solata ima zagotovo posebno mesto med Slovenci, zato vas bomo tokrat razveselili z različico, ki smo ji podlegli na grškem večeru.
    Odprta kuhinja 7. 10. 2025 | 08:32
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Novi Mercedes-Benz CLA: doseg do 792 km in hitro polnjenje

    Najnaprednejši električni avto v svojem razredu navdušuje z izjemnim dosegom, 800-voltno tehnologijo, vrhunsko učinkovitostjo in trajnostno notranjostjo.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 10:01
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Razpis za predsednika uprave SDH

    Promo Delo 3. 10. 2025 | 08:19
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vsako drevo šteje: skupaj za gozdove prihodnosti – tudi z osnovnošolci

    V Sloveniji se večina gozdov pomlajuje naravno. Po poseku ali odmrtju odraslih dreves za novo življenje poskrbijo sosednja drevesa.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Težka industrija in napete razmere na trgu: kdaj bo naslednji cenovni šok?

    V zadnjih letih je slovenski trg električne energije podvržen hitrim spremembam, ki so posledica geopolitičnih dogodkov in strukturnih premikov v evropskem energetskem sistemu.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Ekonomija pod žarometi 2025: ideje, trendi in izzivi prihodnosti

    Dogodek, ki povezuje stroko, gospodarstvo in družbo v iskanju rešitev za jutri.
    Promo Slovenske novice 6. 10. 2025 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Gorenjska banka z novo podobo krepi svojo strateško usmeritev

    V digitalni dobi bančništvo nikoli ne spi – Gorenjska banka ob svoji 70-letnici vstopa v prenovljeno vizualno podobo in uporabniško izkušnjo znamke.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:04
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo