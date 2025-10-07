Tišina po tragediji v gorah: Hrvaška žaluje za umrlimi planinci

Hrvaška in Dalmacija žalujeta po tragični izgubi treh planincev, ki so v nedeljo umrli v snežnem plazu v slovenskih Julijskih Alpah, piše Slobodna Dalmacija.

Umrli so brata 31-letni Rok in 26-letni Andrija iz Kaštela Lukšića ter 38-letni Marijo, oče dveh otrok iz solinskega naselja Sveti Kajo.

Telesa preminulih so prepeljali na Inštitut za sodno medicino v Ljubljani, kjer bodo opravili obdukcijo in poskušali potrditi vzrok smrti.

Planinci na pot brez ustrezne priprave

Po podatkih policije so se planinci na pot podali brez temeljite priprave, čeprav je odpravo vodil najbolj izkušen med njimi. Turo so načrtovali že pred meseci, zanjo pa so se dogovorili osebno in po telefonu. Vozila so pustili pri vojašnici na Pokljuki, nato pa so hodili v koloni, v medsebojni razdalji od enega do treh metrov.

Ob začetku zimske gorniške sezone se je v Julijskih Alpah na gori Tosc sprožil snežni plaz, ki je terjal življenja treh hrvaških planincev iz Splita. V izjemno zahtevni, dvodnevni reševalni akciji, v kateri je sodelovalo več kot 120 gorskih reševalcev, policistov, vodnikov reševalnih psov in helikopterskih ekip, so najprej našli enega mrtvega pohodnika, preostala dva pa naslednji dan, globoko zasuta v snegu.

Pred odhodom so sicer preverili vremensko napoved, vendar sta spletni strani, ki so ju uporabili, prikazovali različne podatke. Po besedah očividcev so se v nedeljo zjutraj iz planinskega doma proti Pokljuki odpravili skupaj z drugimi planinci. Plaz se je sprožil naravno, prvi pa ga je opazil tisti, ki je bil zadnji v koloni, in glasno opozoril skupino.

»Del družine se je z njimi nazadnje slišal v nedeljo okoli devete ure zjutraj, eno uro pred nesrečo. Niso šli proti vrhu, kot so kazala nekatera prva poročila, ampak so, ko jih je zajel plaz, bili namenjeni proti planinskemu domu. Čakali so, da se skupaj spustijo proti dolini. Takrat jih je zasul plaz. Zvečer bi morali biti že doma,« je za 24sata povedal eden od družinskih članov pokojnih.

Gora Tosc v Julijskih Alpah FOTO: Tina Horvat

Žalostno je poudaril, da brata nista storila nobene napake. »Sneg je bil svež, pod njim pa spolzka trava. Takšni pogoji so bili dovolj, da se je plaz sprožil sam. Žal so bili v napačnem trenutku na napačnem mestu,« je dejal.

Tragedija na pragu najlepšega življenjskega obdobja

Tragedija je toliko hujša, ker je doletela tri posameznike na začetku najlepšega življenjskega obdobja. Roko, starejši izmed bratov, se je pred kratkim poročil, Andrija pa se je na poroko še pripravljal. Tretji umrli, Marijo, je bil oče dveh majhnih otrok in član Planinskega društva Mosor ter aktiven judoist v splitskem klubu Student.

V Kaštelih so že napovedali dan žalovanja zaradi izgube dveh mladih someščanov. Kruta nesreča je globoko prizadela družino iz Lukšića. Enako tudi družino iz solinskega naselja Sveti Kajo, kjer je živel tretji umrli.