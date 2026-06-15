  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    EnergetikaMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjePodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Črna kronika

    Po trčenju jadrnice in katamarana našli še četrto žrtev

    Poleg tega so bile v trčenju poškodovane štiri osebe, po podatkih splitske bolnišnice gra prav tako za češke državljane.
    Preiskava nesreče še poteka. FOTO: Ivo Cagalj/Pixsell
    Galerija
    Preiskava nesreče še poteka. FOTO: Ivo Cagalj/Pixsell
    R. I.
    15. 6. 2026 | 10:48
    15. 6. 2026 | 10:48
    2:12
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Potapljači so v kabini jadrnice, ki je včeraj pri Splitu potonila po trčenju s katamaranom, našli še eno truplo, poroča Jutarnji list. V nesreči jadrnice, ki je plula pod francosko zastavo, so tako vsega skupaj življenje izgubila štiri osebe. Včeraj so sicer poročali o treh žrtvah, državljanih Češke, eno osebo so še pogrešali.

    Poleg tega so bile v trčenju poškodovane še štiri osebe, po podatkih splitske bolnišnice gre za češke državljane srednjih let; trije so lažje poškodovani, eden pa naj bi utrpel hude poškodbe hrbtenice.

    Kraj, kjer je jadrnica potonila na globino več kot 50 metrov (med hrvaškima otokoma Brač in Šolta), je najprej locirala hrvaška mornarica z dronom, nato pa so na teren poslali potapljače. Najdbo četrte žrtve je potrdil kapitan splitske pristaniške uprave Željko Kuštera. Kot je še povedal po po poročanu Jutarnjega lista, v okviru preiskave še zbirajo natančne podatke o gibanju plovila in preverjajo zapise iz sistema za spremljanje navigacije, prav tako izjave preživelih z jadrnice, potnikov s katamarana in prič z bližnjih plovil.

    V času nesreče je bilo na potniški ladji 118 potnikov in sedem članov posadke. 

    Katamaran Krilo Eclipse je v času trčenja plul po redni liniji proti Braču, je poročal Index.hr. Gre za enega največjih potniških katamaranov v floti Krila. Ladja je dolga 56 metrov in lahko sprejme do 440 potnikov.

    Prav tako gre za eno najhitrejših potniških ladij, ki plujejo vzdolž hrvaške obale, saj lahko doseže hitrost do 42 vozlov. 

    Po nesreči je podjetje Krilo ukinilo več rednih linij. 

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Barometer

    Nova razmerja moči: kdo bi danes prišel v parlament in kdo bi ostal pred vrati

    SDS in Svoboda izenačeni z manjšo podporo. Največji skok navzgor za SD in neopredeljene. Če bi bile volitve jutri, bi Resnica najbrž ostala pred parlamentom.
    Barbara Hočevar 15. 6. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Hrvaška

    Grozljiva pomorska nesreča pri Splitu, najmanj trije Čehi mrtvi

    Po neuradnih informacijah so reševalci po trčenju potniškega katamarana in francoske jadrnice iz morja rešili štiri ljudi. Enega pogrešajo. Jadrnica potonila.
    14. 6. 2026 | 14:16
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Zaroka

    Jan Oblak osrečil Olgo Danilović

    Slovenski nogometaš je zaprosil srbsko teniško igralko, njena objava na instagramu je sprožila ogromno čestitk.
    13. 6. 2026 | 10:36
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Tragična smrt

    Dekle vrgli z mostu in ji pozabiti pripeti vrv

    Malo pred nesrečo je žrtev na instagramu objavila fotografijo prizorišča z napisom: »Kdo je bil tisti norec, ki me je pustil priti sem skakat z mostu???«
    14. 6. 2026 | 17:35
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Ko se zgodi najhujše: zakaj izgubljamo bitko v prvih urah

    Kibernetskega napada ne moremo vedno preprečiti. Lahko pa vplivamo na to, ali bo podjetje doživelo obvladljivo motnjo ali resno poslovno krizo.
    15. 6. 2026 | 09:56
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
    Vredno branja

    Zakaj pacienti iz vse Evrope zaupajo družini Trampuš?

    Vsak nasmeh se začne z zaupanjem. Z občutkom, da ste v rokah ljudi, ki razumejo vaš strah, vaše želje in vašo zgodbo.
    Promo Delo 15. 6. 2026 | 10:05
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Nove zaposlitvene možnosti na Ministrstvu za pravosodje

    Izbira poklica spada med pomembnejše odločitve v življenju.
    15. 6. 2026 | 10:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Po 75. letu se s to težavo srečuje že skoraj polovica

    Izguba sluha sodi med najpogostejše spremembe, povezane s staranjem. Pravočasno ukrepanje lahko pomembno izboljša kakovost življenja.
    15. 6. 2026 | 08:43
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Energetske odločitve, ki bodo zaznamovale prihodnja desetletja

    Evropa se sooča z enim največjih razvojnih izzivov zadnjih desetletij. Vprašanje energije vpliva na razvoj gospodarstva, industrije in tehnoloških panog.
    13. 6. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Izzivi v energetiki

    Omrežje na robu zmogljivosti, izpadi elektrike so realna možnost

    Postopki umeščanja trajajo dvajset let, primanjkuje na milijarde evrov, potreben velik investicijski cikel.
    Nejc Gole 13. 6. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Mobilne tehnologije

    Feri Lainšček: Otroci so prvič manj inteligentni od staršev

    Sogovornik vidi umetno inteligenco kot močno orodje za analizo, a poudarja, da pri resnični ustvarjalnosti še zdaleč ne dosega človeka.
    12. 6. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Mobilne tehnologije

    Viceguverner Pahor: Doma imejte gotovino vsaj za mesec dni

    Kaj se bo za Slovence spremenilo zaradi digitalnega evra, zakaj gotovina ostaja pomembna in kako centralni bankirji gledajo na kripto.
    Pija Kapitanovič 11. 6. 2026 | 18:05
    Preberite več

    Več iz teme

    pomorska nesrečaSplitkatamaran

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Drugo
    Borilni športi

    Senzacija pred očmi Donalda in Melanie Trump

    Ilia Topuria je v glavnem obračunu spektakla UFC pred Belo hišo v Washingtonu doživel prvi poraz v mešanih borilnih športih.
    Miha Šimnovec 15. 6. 2026 | 11:05
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Vredno branja

    Po trčenju jadrnice in katamarana našli še četrto žrtev

    Poleg tega so bile v trčenju poškodovane štiri osebe, po podatkih splitske bolnišnice gra prav tako za češke državljane.
    15. 6. 2026 | 10:48
    Preberite več
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Ljubljana

    Politična akrobatika ali demokratični praznik Ljubljančanov?

    O čem bodo meščani odločali 12. julija, kdo vse podpira referendum in kdaj bo predčasno glasovanje.
    Manja Pušnik 15. 6. 2026 | 10:44
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Strinjali smo se pri največjih in najpomembnejših vprašanjih

    Meinrad Höfferer: Direktor gospodarske zbornice avstrijske Koroške o transformaciji gospodarstva in regionalnem povezovanju
    Tomica Šuljić 15. 6. 2026 | 10:34
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Sporazum

    Petodstotni padec cen nafte in plina, azijske borze strmo navzgor

    Sporazum med ZDA in Iranom je največ olajšanja prinesel Japonski in Južni Koreji, a oskrba bo še dolgo motena.
    Karel Lipnik 15. 6. 2026 | 10:29
    Preberite več
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Ljubljana

    Politična akrobatika ali demokratični praznik Ljubljančanov?

    O čem bodo meščani odločali 12. julija, kdo vse podpira referendum in kdaj bo predčasno glasovanje.
    Manja Pušnik 15. 6. 2026 | 10:44
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Strinjali smo se pri največjih in najpomembnejših vprašanjih

    Meinrad Höfferer: Direktor gospodarske zbornice avstrijske Koroške o transformaciji gospodarstva in regionalnem povezovanju
    Tomica Šuljić 15. 6. 2026 | 10:34
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Sporazum

    Petodstotni padec cen nafte in plina, azijske borze strmo navzgor

    Sporazum med ZDA in Iranom je največ olajšanja prinesel Japonski in Južni Koreji, a oskrba bo še dolgo motena.
    Karel Lipnik 15. 6. 2026 | 10:29
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Magazin  |  Zanimivosti
    Sovoznik

    Zgodba, ki navdihuje mnoge Slovence

    Znana ljubljanska gostilničarka, avtorica kuharskih knjig in ustanoviteljica Bazilike v podkastu Sovoznik o bistrojih, kuhanju, družinski mizi in še več.
    Gregor Knafelc 8. 6. 2026 | 07:48
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Energetske odločitve, ki bodo zaznamovale prihodnja desetletja

    Evropa se sooča z enim največjih razvojnih izzivov zadnjih desetletij. Vprašanje energije vpliva na razvoj gospodarstva, industrije in tehnoloških panog.
    13. 6. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Digitalna suverenost
    Vredno branja

    Slovenija na razpotju: to postaja eno ključnih vprašanj tega desetletja

    Podatki, oblačne storitve, robno računalništvo in kibernetska varnost tvorijo infrastrukturo, od katere je vse bolj odvisno sodobno gospodarstvo.
    Promo Delo 11. 6. 2026 | 11:41
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Magnezija telo ne more proizvesti: privoščite mu redni vnos

    Magnezij je za človeško telo ključni mineral, nujno potreben za normalno delovanje vseh procesov.
    10. 6. 2026 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj zdravniki opozarjajo na eno najnevarnejših »nevidnih bolezni«

    Življenje je pot, zdravje je cilj! Izberi pravo pot. In to še danes.
    Promo Delo 29. 4. 2026 | 09:12
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Veste, koliko bi bilo dovolj?

    Se tudi v vse hitrejšem tempu življenja zanašate na dobro organizacijo in načrtovanje?
    Promo Delo 10. 6. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Skolioza: kdaj ukrivljenost hrbtenice postane resen problem?

    Kaj, če vaše bolečine v križu, vratu in ramenih kažejo na stanje, ki se pogosto razvija neopazno, a lahko vodi do resnih težav, če ni ustrezno obravnavano?
    9. 6. 2026 | 08:46
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Težave z uhajanjem urina pri vadbi in pomen ustrezne intimne nege

    Z vadbeno oziroma stresno inkontinenco se srečuje veliko žensk – ne glede na starost ali telesno pripravljenost.
    Promo Delo 10. 6. 2026 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Kaj danes pomeni, da si »out«? Presenetilo vas bo

    Časi, ko smo se ob 20. uri z vso družino zbrali pred televizorjem, da ne bi zamudili začetka filma, so žal za nami.
    Promo Delo 8. 6. 2026 | 12:49
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Poklicni smerokaz
    Izberi poklic, ne stereotip

    Edino dekle v razredu, danes svetovna prvakinja (video)

    Poklic naj določajo interesi, ne stereotipi. To s svojo zanimivo poklicno potjo dokazuje mlada gozdarka Maša Kurent.
    Promo Delo 10. 6. 2026 | 09:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Poletna uspešnica, ki je osvojila ljubitelje domače zelenjave

    Ko kuhamo preprosto, je kakovost sestavin na prvem mestu. Zakaj slovenski paradižnik in kumare LUŠT ostajata prva izbira za hitre in sočne obroke?
    10. 6. 2026 | 13:50
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    PODJETNIŠTVO

    Prelomnica, ki se lahko primerja s Fordovim tekočim trakom

    V podkastu Supermoč je Jernej Pirc, direktor BNI Adria, spregovoril o tem, zakaj podjetniki danes za uspeh ne potrebujejo le dobrih idej.
    9. 6. 2026 | 08:30
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    »Ni hujšega občutka, kot ko ostaneš pred vrati lastne hiše« (video)

    Ko podjetje ostane brez dostopa do ključnih sistemov, posledice niso omejene le na informacijsko tehnologijo. Ustavijo se procesi, prekine komunikacija s strankami, zamujajo dobave in nastajajo stroški, ki jih ni mogoče oceniti vnaprej.
    9. 6. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Mare Santo – zaklad Jadranskega morja

    Na približno 20 metrih globine v slovenskem morju že več let nastaja ena najbolj nenavadnih slovenskih zgodb.
    Promo Delo 9. 6. 2026 | 11:30
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    EnergetikaMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjePodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo