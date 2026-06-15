Po trčenju jadrnice in katamarana našli še četrto žrtev

Potapljači so v kabini jadrnice, ki je včeraj pri Splitu potonila po trčenju s katamaranom, našli še eno truplo, poroča Jutarnji list. V nesreči jadrnice, ki je plula pod francosko zastavo, so tako vsega skupaj življenje izgubila štiri osebe. Včeraj so sicer poročali o treh žrtvah, državljanih Češke, eno osebo so še pogrešali.

Poleg tega so bile v trčenju poškodovane še štiri osebe, po podatkih splitske bolnišnice gre za češke državljane srednjih let; trije so lažje poškodovani, eden pa naj bi utrpel hude poškodbe hrbtenice.

Kraj, kjer je jadrnica potonila na globino več kot 50 metrov (med hrvaškima otokoma Brač in Šolta), je najprej locirala hrvaška mornarica z dronom, nato pa so na teren poslali potapljače. Najdbo četrte žrtve je potrdil kapitan splitske pristaniške uprave Željko Kuštera. Kot je še povedal po po poročanu Jutarnjega lista, v okviru preiskave še zbirajo natančne podatke o gibanju plovila in preverjajo zapise iz sistema za spremljanje navigacije, prav tako izjave preživelih z jadrnice, potnikov s katamarana in prič z bližnjih plovil.

V času nesreče je bilo na potniški ladji 118 potnikov in sedem članov posadke.