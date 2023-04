Po treh izgubljenih življenjih na cestah poziv k strpnosti za volanom

Po tem, ko so v treh ločenih prometnih nesrečah, ki so se zgodile na območju Policijske uprave Maribor, življenje izgubili trije udeleženci nesreč, policisti opozarjajo na poslabšanje stanja in previdnost: »Vse udeležence cestnega prometa pozivamo, da spoštujejo cestnoprometne predpise.«

Tragično se je na Štajerskem zaradi dogodkov na avtocesti med Lenartom in Mariborom končal minuli konec tedna in začel nov, saj sta v dveh prometnih nesrečah v manj kot devetih urah umrli dve osebi. To sta bila 28-letna voznica osebnega avtomobila iz Ljutomera in voznik tovornjaka, 46-letni državljan Slovenije. Še ena oseba je umrla v prometni nesreči v soboto na območju Bistrice ob Dravi.

V treh nesrečah so v le nekaj dneh umrli trije udeleženci. Poleg voznice avta in voznika tovornjaka je življenje izgubil kolesar. Policisti pozivajo vse k strpni in previdni vožnji.

Vzroke za nesreče še iščejo

V nedeljo ob 21.36 je na pomurski avtocesti v bližini naselja Močna v občini Lenart osebno vozilo pred tunelom Močna trčilo v betonski zid. Gasilci JZ GB Maribor so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, očistili razlite tekočine ter nudili pomoč reševalcem NMP pri oskrbi in prenosu poškodovane osebe, je poročal republiški center za obveščanje.

A so kmalu na žalost s PU Maribor sporočili, da mariborski prometniki obravnavajo prometno nesrečo s smrtnim izidom, o kateri so bili obveščeni ob 21.35. Po ugotovitvah policistov je 28-letna voznica osebnega avtomobila peljala po pomurski avtocesti v smeri proti Mariboru, ko je iz neznanega razloga trčila v betonski zid pred pokritim vkopom Močna, med Lenartom in Pernico.

Manj kot devet ur pozneje pa je prišlo novo sporočilo Anite Kovačič Čelofiga, tiskovne predstavnice PU Maribor, ki je poročala o novi prometni nesreči s smrtnim izidom, ki se je ob 6.04 zgodila le nekaj kilometrov stran od prve, na štajerski avtocesti med Mariborom in Šentiljem oziroma na vzhodni mariborski obvoznici med Zrkovsko in Dragučovo proti Šentilju. Tam je 46-letni voznik tovornega vozila za predorom Vodole v smeri Dragučove trčil v tovorno vozilo, ki ga je vozil državljan BiH, ki je bil v nesreči lažje poškodovan. »To vozilo je odbilo v drugo tovorno vozilo, ki ga je prav tako vozil državljan BiH. Šestinštiridesetletnik je bil v nesreči tako hudo poškodovan, da je na kraju umrl,« je dodala Anita Kovačič Čelofiga.

Smrtna nesreča na območju Bistrice ob Dravi, v kateri je umrl kolesar, pa se je zgodila že v soboto okoli 19.55. Takrat je 54-letni moški peljal s kolesom po cesti iz planinskega Doma na Pečkah proti Bistrici ob Dravi ter je zapeljal desno z vozišča in padel. »Pri padcu se je kolesar tako hudo telesno poškodoval, da je na kraju nesreče kljub nudenju prve pomoči umrl,« je še pojasnila tiskovna predstavnica Policijske uprave Maribor.

Skupno število prometnih nesreč je manjše

Predstavnica PU Maribor opozarja, da se je v zadnjih dneh stanje prometne varnosti na območju PU Maribor glede prometnih nesreč z najhujšimi posledicami poslabšalo. V vseh treh primerih policisti še preiskujejo okoliščine.

Skupaj so v prometnih nesrečah v letu 2023 umrli štirje udeleženci (lani v enakem času dva), od tega dva na avtocestah, eden na regionalni cesti in še eden na občinski cesti. Sicer pa so skupaj mariborski policisti letos obravnavali šest odstotkov manj prometnih nesreč, pri čemer se je poleg omenjenih prometnih nesreč s smrtnim izidom zgodilo podobno število prometnih nesreč s hudimi poškodbami in materialno škodo glede na primerjalno obdobje 2022.

»Manj pa se je zgodilo prometnih nesreč z lahkimi poškodbami. Najpogostejši vzroki prometnih nesreč s hujšimi posledicami ostajajo neprilagojena hitrost, nepravilna stran ali smer vožnje in neupoštevanje prednosti,« smo izvedeli.

Zaradi poslabšanja prometne varnosti bodo na območju PU Maribor poostrili nadzor cestnega prometa, tako ob rednem delu kot tudi s poostrenimi nadzori cestnega prometa.