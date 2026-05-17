    Črna kronika

    Po umoru žene in mame bi storilec svojim štirim otrokom vzel še premoženje

    Socialna delavka je poudarila, da otroci zavračajo stike z očetovo družino in ne želijo več v okolje, kjer so nekoč živeli skupaj kot družina.
    Tomaž Arklinič na sodišču. FOTO: Oste Bakal
    17. 5. 2026 | 10:49
    Čeprav je od pravnomočne obsodbe Tomaža Arkliniča zaradi sostorilstva pri umoru žene Sabine minilo že leto dni, se zgodba za njune štiri mladoletne otroke še zdaleč ni končala. Medtem ko njegova sostorilka Aleksandra Škamlec že prestaja 28-letno zaporno kazen na Igu, Arklinič še naprej vodi pravne postopke – tako glede pripora kot tudi delitve premoženja, ki sta ga s pokojno ustvarila v Markovcih.

    Na ptujskem sodišču trenutno poteka spor o skupnem premoženju, v katerem otroci prek svojih skrbnikov in odvetnice zahtevajo, da se kot del zapuščine pokojne matere štirih otrok priznata hiša v Markovcih ter dve vozili – volkswagen caddy in transporter. Po njihovi oceni je pokojničin delež polovica skupnega premoženja, katerega skupna vrednost je ocenjena na okoli 250 tisoč evrov.

    Na drugi strani Arkliničev odvetnik Denis Šprah poskuša dokazati, da pokojna pri gradnji hiše ni prispevala enakega deleža kot Tomaž. Obramba vztraja, da je bila parcela izključno njegova last in da je bila gradnja predvsem projekt njegove družine, zato Arklinič zahteva kar 80 odstotkov skupnega premoženja.

    Na prvi pripravljalni narok Arkliniča niso pripeljali iz zapora na Dobu. Njegov zagovornik je pojasnil, da si je želel osebno sodelovati na obravnavi, vendar je zavod za prestajanje kazni spremstvo odpovedal, saj je mogoče zaslišanje izvesti prek videokonference.

    S tem se je strinjala tudi sodnica. Otroci sicer še vedno živijo pod skrbništvom Centra za socialno delo Spodnje Podravje. Zanje trenutno skrbi njihova teta, ki po besedah socialne delavke dobro sodeluje s centrom in otrokom zagotavlja stabilno okolje. Pred tem je zanje skrbela babica.

    Sodniki so ocenili, da milejši ukrepi ne bi zadostovali za zagotavljanje varnosti. FOTO: Dejan Javornik

    Posledice zločina so pri otrocih še vedno zelo prisotne. Socialna delavka je poudarila, da zavračajo stike z očetovo družino in ne želijo več v okolje, kjer so nekoč živeli skupaj kot družina. Njihova odvetnica Metka Matjašič Šerdoner je potrdila tudi, da otroci ne želijo stikov z babico po očetovi strani. Poleg premoženjskega spora pa Arklinič poskuša doseči tudi odpravo pripora. Njegova zagovornica Milena Prelog se je po potrditvi 30-letne zaporne kazni pritožila zaradi podaljšanja pripora in zatrjevala, da nevarnosti ponovitve kaznivega dejanja ni več. Vrhovno sodišče temu ni sledilo in je odločilo, da ostaja v priporu do dokončne odločitve.

    Sodniki so ocenili, da milejši ukrepi ne bi zadostovali za zagotavljanje varnosti. Po ugotovitvah sodišča je Arklinič Aleksandro Škamlec usmerjal in spodbujal k izvršitvi umora, sodeloval pri pripravah ter ženo odpeljal na kraj zločina. Po umoru je bližnjim in policiji trdil, da ga je žena zapustila, pri tem pa pokazal poslovilno pismo, ki ga je napisala Škamlečeva.

