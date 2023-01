Policisti preiskujejo sum povzročitve smrti iz malomarnosti

Policisti še naprej intenzivno zbirajo podatke o okoliščinah včerajšnjega tragičnega dogodka v Termah Ptuj, po katerem je v bolnišnici zaradi utopitve umrl otrok. Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, nadaljujejo preiskavo suma storitve kaznivega dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti.

O dogodku sta obveščena dežurna državna tožilka in preiskovalni sodnik, ki je ogled kraja prepustil policiji, prav tako inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Dežurni preiskovalni sodnik je odredil sodno obdukcijo, policisti pa bodo o vseh ugotovitvah obvestili okrožno državno tožilstvo na Ptuju, so še dodali na PU Maribor.

Kot smo poročali, se je včeraj v Termah Ptuj med plavanjem v bazenu na območju ponesrečila mladoletna oseba. Otroka, starega okoli sedem let, so odpeljali v bolnišnico, a je tam kljub zdravstveni pomoči umrl.

Otrok se je po neuradnih informacijah udeležil rojstnodnevne zabave, za kar so v organizaciji Term Ptuj skrbeli animatorji in vaditelji tamkajšnjega plavalnega kluba. V Termah Ptuj zagotavljajo, da je bilo v vodnem parku navzoče potrebno osebje, reševalci iz vode pa so otroku takoj nudili prvo pomoč in poklicali reševalno vozilo.