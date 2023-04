Po več letih na begu prijeli enega vodilnih šefov 'Ndranghete

Italijanske oblasti so danes po skoraj petih letih na begu naznanile aretacijo enega vodilnih šefov mafijske skupine 'Ndrangheta, ki je bil tudi na seznamu najbolj nevarnih kriminalcev. 49-letnega Pasqualeja Bonavoto so aretirali danes zjutraj v Genovi, so v izjavi sporočili italijanski karabinjerji.

Mafijca so iskali od novembra 2018, ko je pobegnil pred nalogom za aretacijo zaradi umora in mafijskega združevanja, ki ga je izdal sodnik v Kalabriji. Po poročanju italijanskih medijev so ga prijeli danes, ko je zapuščal mestno katedralo. Pri sebi naj bi imel ponarejeno osebno izkaznico.

Obsodbo na dosmrtni zapor razveljavili

Bonavota velja za možgane v ozadju klana Bonavota, ki deluje v okviru mafije 'Ndrangheta. V klanu s sedežem v kalabrijski pokrajini Vibo Valentia sta še dva njegova brata, delovali pa naj bi tudi v okolici Rima, v Piemontu in Liguriji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

'Ndrangheta je najvplivnejša in najbogatejša mafijska združba v Italiji in nadzoruje večji del trgovine s kokainom, ki se zliva v Evropo. Deluje v več kot 40 državah po svetu. Uspelo se ji je razširiti prek svojih običajnih področij delovanja, kot so droge in posojila, ter sedaj uporablja navidezna podjetja za vlaganje nezakonito pridobljenih sredstev v legitimno gospodarstvo.

Bonavota se je podal na beg po tem, ko ga je sodišče nižje stopnje zaradi dveh umorov iz let 2014 in 2004 obsodilo na dosmrtni zapor. To obsodbo je prizivno sodišče leta 2021 sicer razveljavilo.

Ostajal pa je Bonavota edini preostali ubežnik, vpleten v obsežen primer proti mafiji z njegovega območja, v okviru katerega so leta 2021 začeli soditi več kot 300 domnevnim članom mafije in njihovim pomočnikom. Sojenje, v katerem je tudi med obtoženci, še vedno poteka.