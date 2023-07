Po vsej državi grozijo močne nevihte

Po podatkih Agencije RS za okolje so ponoči predvsem v severovzhodni Sloveniji možne močnejše nevihte. V torek popoldne in zvečer pa bo povečana verjetnost za močne nevihte povsod po državi. Možna bodo krajevna neurja s točo, sunki vetra in močnimi nalivi. Na Arsu so za vso državo izdali oranžno vremensko opozorilo.

FOTO: Arso

Glavno nevihtno dogajanje se bo čez Slovenijo pomikalo predvidoma zvečer. Sprva so lokalna neurja bolj verjetna na Gorenjskem, Koroškem in Štajerskem, kasneje pa se lahko razvijejo tudi drugod. Najvarnejša je pred nevihtami Primorska.

Glavni nevarnosti bosta ponovno močan nevihtni piš in toča. Ker se bo nevihtni sistem hitro pomikal, je nekoliko manjša verjetnost obilnejših nalivov. Nevihtno dogajanje bo kratkotrajno, a bo lahko zelo intenzivno, napovedujejo vremenoslovci. Slovenijo bo nato po napovedih Arsa v sredo prešla hladna fronta in, kot kaže za zdaj, več valov močnejših neviht. Medtem bodo še danes ponoči na Primorskem temperature marsikje ostale nad 20 stopinjami Celzija.

Znova so možni tako toča kot tudi močnejši sunki vetra in močni nalivi. Ob tem bodo možna razlivanja hudourniških vodotokov in poplavljanja padavinske in zaledne vode. Nevihtno vreme bo vztrajalo nad Slovenijo do vključno sobote, šele nedelja pa bo prinesla več sonca in stabilnejšo zračno maso nad našimi kraji.

Zaradi napovedanega slabega vremena zvečer in ponoči so se v nakupovalnem središču Aleja v ljubljanski Šiški odločili, da v svoji parkirni hiši omogočijo brezplačno parkiranje. Zainteresirani lahko avtomobil tja pripeljejo najpozneje do polnoči, odpeljejo pa ga v sredo od 6. ure dalje, so navedli v sporočilu.

Neurje z močnimi sunki vetra je prejšnji teden pustošilo v velikem delu Slovenije. Med drugim je toča povzročila veliko škode na Dolenjskem in v Posavju. V Cerknem so zaradi obilnih padavin poplavljali vodotoki, voda je drla po cestah in zalivala objekte. Območje Partizanske bolnice Franja, ki je bila v neurju precej poškodovana, si bo danes skupaj s sodelavci ogledala ministrica za kulturo Asta Vrečko.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar pa je danes obiskala podjetje Evrosad v Krškem, kjer se je seznanila z razmerami na terenu in nekaterimi primeri dobrih praks zaščite pridelkov pred ekstremnimi vremenskimi pojavi.