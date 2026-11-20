Ko smo se sredi poletja na pravosodnem ministrstvu pozanimali, kaj se dogaja v zvezi z zahtevo celjskega sodišča po izročitvi 64-letnega Štajerca Mitje Pavlina, smo izvedeli, da so v vzhodnoafriški državi za to prižgali zeleno luč. »Ministrstvo za pravosodje je bilo prek uprave kriminalistične policije ministrstva za notranje zadeve in javno upravo obveščeno o odločitvi pristojnega organa Tanzanije, da je izročitev Mitje Pavlina Republiki Sloveniji dovoljena. Predajo naj bi varnostni organi obeh držav izvedli v kratkem.« A se je zapletlo. Naši organi ga še vedno iščejo s tiralico. FOTO: PolicijaTiralica za Pavlinom je namreč še vedno objavljena na spletnih straneh slovenske policije. Izvedeli smo, da se eden najbolj iskanih Slovencev z vsemi pravnimi sredstvi upira temu, da bi ga v ...